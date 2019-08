Læserbrev: Pernille Weiss, Europaparlamentet (K) skrev et gennemtænkt indlæg i JV vedrørende bevarelsen af vor beskyttelse imod, at udlændinge kan opkøbe vore sommerhuse.

Idealister og spekulanter vil have åbnet for salg, men her bør man tænke langt frem. Skal det være unge danske eller velhavende udlændinge, der skal eje vore sommerhuse. Blandt de der i dag ejer sommerhuse, er der ingen tvivl, husene skal fortsat være for dansk ungdom.

Der bliver argumenteret med, at vi er umoralske ved at beskytte imod salg til udlændinge, når der samtidigt er danskere, der køber sommerhuse i udlandet. Det er en rigtig grov beskyldning, for det er det enkelte land der bestemmer om de vil give udlændinge mulighed for grundkøb, og det skal vi da ikke indrette vores lovgivning efter. At et land som Spanien sælger sine kystområder til udenlandske hotelkæder, skal da ikke åbne for, at vi skal sælge vores kyst.

Vore politikere skal sørge for, at vi bevarer vor "sommerhusregel".