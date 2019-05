Danske børn i flygtningelejre skal hentes hjem - nu

På kant: Under umenneskelige forhold i flygtningelejre i det nordlige Syrien sidder 13 danske børn og venter. De er tilsyneladende danske statsborgere, men den danske stat er åbenbart ligeglade med dem. I hvert fald kan lysten til at hente dem hjem ligge på et meget lille sted hos et flertal i Folketinget.

Integrationsminister Inger Støjberg anerkender, at det er en ulykkelig situation, at der sidder børn i lejrene i Syrien, men da deres forældre traf en tåbelig beslutning om at drage i krig på Islamisk Stats side, vil ministeren ikke ofre ressourcer på at hente dem hjem.

Taler man om de voksne, kan den holdning måske forsvares, for der er ingen tvivl om, at de har truffet utilgivelige valg. Men når vi taler om børn, er argumenterne ubrugelige. De har intet ulovligt gjort, og de skal ikke ligge under for ministerens patetiske forsøg på altid at fremstå handlekraftig og håndfast i spørgsmål om flygtninge og indvandrere.

Normalt praler vi gerne af, at vi er en retsstat, der sætter retssikkerheden højt hos alle borgere. Men hvor i al verden er retssikkerheden og anstændigheden blevet af for de 13 helt og aldeles uskyldige børn?

Det plejer ikke at være nogen grænser for harmen, når andre lande ikke vil tage imod deres egne kriminelle og udviste statsborgere, men når det er Danmark, der skal tage imod 13 børn, gælder der åbenbart andre moralske forpligtigelser.

Hvem sagde hykleri?

De Syrienskrigere, der har dobbelt statsborgerskab, bør naturligvis have inddraget deres danske statsborgerskab. Men at 13 danske uskyldige børn skal risikere at få varige skader og måske ligefrem dø i en flygtningelejr i Syrien, fordi deres forældre drog i krig, er både urimeligt og udansk, og derfor bør vi naturligvis hurtigst muligt sørge for, at børnene kommer hjem i sikkerhed i Danmark igen.