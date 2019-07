Dansk Folkepartis brede engagement i dansk politik.

Læserbrev: Dansk Folkeparti har et meget bredt politisk program, hvor familien bredt set er i fokus, hele vejen rundt.

Kvindelig ligeberettigelse står højt, og de ældre er om nogen i fokus.

Uddannelsen af de unge med stor fokus på de håndværksmæssige fag nyder stor opmærksomhed. Blot et par punkter nævnt.

Udgangspunktet er, at man skal yde førend man kan nyde.

Det er derfor vigtigt, at der er økonomi til at passe på den ældre generation, der jo har ydet deres.

Det er derfor også vigtigt, at vi ikke bruger økonomi på at understøtte personer og persongrupper, der ikke yder deres til samfundsøkonomien.

Nogle beskylder Dansk Folkeparti for alene at have et såkaldt udlændingeprogram.

Det er helt klart ikke sandt, men den økonomi der spares på bekvemmelighedsflygtninge og andre uønskede udlændinge, kan der jo rigeligt findes brug for i vores meget brede program på den hjemlige front

Jeg møder af og til postulater vedrørende Dansk Folkeparti og vores program.

Det kan muligvis skyldes, at pressen findes det nemmest at fremstille Dansk Folkeparti, som værende et parti med alene udlændingepolitik på programmet.