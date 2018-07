Danmark under besættelsen. Svært at tro på København som FN-hovedsæde

Replik: Lektor Kristine Kjærsgaard skriver i avisen Danmark 21. juli, at der i 1945-46 gik rygter om, at København skulle være hovedsæde for det nyoprettede FN. Jeg har svært ved at tro, at der var ret mange, der kunne tro på disse rygter.

Sandheden var jo, at Danmark på grund af samarbejdspolitikken under besættelsen havde svært ved at blive anerkendt som allieret af de allierede sejrherrer. Det var modstandsbevægelsen i krigens sidste år, der var årsag til, at vi i sidste ende blev anerkendt og blev inviteret til at deltage i den stiftende forsamling i San Francisco.

Så vidt jeg ved, gik Storbritannien kraftigt ind for, at Danmark skulle inviteres, og ifølge Dansk udenrigspolitisk Historie gjorde Norge, der var selvskrevet til at deltage, et stort arbejde for at få Danmark med. Under disse omstændigheder forekommer det ikke sandsynligt, at København skulle være i spil som hovedsæde for organisationen.

En anden ting, der undrer mig, er, at lektoren skriver, at Danmark kunne være et mere effektivt bindeled mellem øst og vest end Norge og Sverige. Det harmonerer ikke med, at FN's første generalsekretær var en nordmand, Trygve Lie, og at den næste var en svensker, Dag Hammarskjöld.