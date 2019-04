Danmark i front med international klimafinansiering

Læserbrev: Klimaforandringerne er en global udfordring, der kræver globale løsninger.

Løsningerne kræver massive investeringer, ikke mindst i udviklingslandene.

Her går Danmark forrest med at mobilisere finansiering til klimaindsatser i udviklingslandene.

En ny rapport viser, at Danmark i 2017 bidrog med mindst 4,6 mia. kr. i international klimafinansiering.

Dermed leverer vi et markant bidrag til de udviklede landes forpligtelse til at mobilisere 100 mia. US dollars i klimafinansiering i udviklingslandene fra 2020-2025.

En stor del af de 4,6 mia. kr. er private klimainvesteringer. Mange af disse er mobiliseret via Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU), som for eksempel i samarbejde med private investorer investerer i solcelleanlæg i Egypten og en vindmøllepark i Mongoliet.

Fremover kommer vi til at mobilisere flere private midler gennem Verdensmålsfonden, som forventes at generere investeringer på op til 30 mia. kr. i Udviklingslandene, hvoraf en del vil gå til klimaindsatser.

Det er urealistisk, at nå Parisaftalens målsætninger uden massive investeringer i grøn omstilling i udviklingslandene. Med dansk udviklingsbistand er det lykkedes os at mobilisere private klimainvesteringer i mange udviklingslande. Det skaber større resultater, end vi kunne opnå med offentlig udviklingsbistand alene. Det kan vi med rette være stolte af.