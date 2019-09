Læserbrev: Det lugter ikke kun af gylle i Tønder Kommune.

Jeg har lært, at man ikke skal ærgre sig - men undre sig. Det gør jeg så, meget endda. I Tønder Kommune har man valgt at lukke oldtidsparken Hjemsted - Danernes Verden, dette til fordel for en parkeringsplads for autocampere som er den 14. af slagsen alene i Tønder Kommune.

Som ansat snakker jeg dagligt med turisterne, hvoraf en stor del af dem er gengangere. De er direkte chokerede og meget kede af, at de ikke længere kan se frem til, at skulle besøge os igen til næste år.

Unge mennesker har boet hos os og levet i parken, som man gjorde i oldtiden. Mobiler og iPads var gemt væk og de nød det i fulde drag. Tiden står stille hos os. Tiden, hvor tiden er til nærvær, samvær og ro i ét med naturen.

Folkene bag beslutningen om lukningen skulle man tro er mange, for der er flere fonde, bestyrelser og en kommune, der stort set har været enige om at lukke Hjemsted. Men nej. Kigger man efter, hvem der sidder der, så er det stort set én stor familie det hele, og jeg mener familie af kød og blod.

Det lugter så langt væk af inhabilitet, at jeg simpelthen ikke fatter at det er lovligt. Føj, siger jeg bare. Hvorfor kommer den slags ikke i de lokale aviser? Det gør det ikke, fordi man på den konto risikerer at miste sin sponsor. Jeg ved det er forsøgt.