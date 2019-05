DF svigter danske arbejdstagere i kampen mod social dumping

Dumping: Vi er gået ind i slutspurten af valgkampen til Europa-Parlamentsvalget 26. maj. Det har Dansk Folkeparti opdaget, og de er kommet med en række tiltag, der eftersigende skal 'gå til kamp mod social dumping.' Jeg kan kun bifalde, hvis Dansk Folkeparti helt reelt er begyndt at interessere sig for ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Jeg mere end tvivler dog på, at det er meget andet end valgkampssnak. For Dansk Folkepartis tre medlemmer af Europa-Parlamentet, Anders Vistisen, Jørn Dohrmann og Morten Messerschmidt, har de seneste fem år den ene gang efter den anden stemt imod slagkraftige redskaber til kampen mod social dumping.

De stemte mod at stramme reglerne for køre- hviletid, de støttede ikke nye regler for cabotage. Og endelig stemte de, som de eneste danskere i Europa-Parlamentet, mod regler så vi kan kræve, at chauffører skal have dansk løn, når de kører i Danmark.

Jeg mener, at vognmænd skal konkurrere på kvalitet. Og ikke på, hvem der kan tilbyde sine chauffører de værste vilkår. Socialdemokratiet har i årevis gået forrest i kampen mod social dumping. Men der er brug for flere tiltag. Derfor har Socialdemokratiet foreslået en fælles EU-sortliste over social dumping-virksomheder og deres bagmænd.

Så vi kan straffe dem, der ikke overholder dansk lovgivning og overenskomster og så vi med ét slag kan stoppe deres svindelvirksomhed i hele EU. Endelig, vil vi have et fælleseuropæisk ID-kort for vandrende og udstationerede arbejdstagere, så vores myndigheder og fagforeninger kan holde bedre styr på hvem der er på en dansk arbejdsplads og om de er der på lovlig vis og under ordnede forhold.