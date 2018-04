DF: Hold fingrene fra slukknappen på FM-båndet

Medieudspil: Der er en del godt at sige om regeringens medieudspil, som blev præsenteret forleden. Det er vigtigt, at der fremover bliver plads til andre medier i det danske medielandskab, nu hvor vi har fået tilpasset DR's økonomi. Men i Dansk Folkeparti glæder vi os først og fremmest over det fundament, som vi nu skal forhandle et nyt medieforlig ud fra. Nemlig den aftale om licens og tilpasning af DR's budget, som vi indgik med regeringen for nogle uger siden.

Begejstringen over medieudspillet er ikke helt i samme målestok. For vi synes ikke, at det fremmer et Danmark i balance at beskære TV2-regionernes økonomi. Hvis alle danskere skal have glæde af den såkaldte public service - og det skal de - så skal lokal- og regional-journalistikken styrkes - ikke svækkes. Det er fundamentalt for vores demokrati, at danskerne - uanset hvor i landet de bor - bliver godt informeret om det område de bor i.

Vi er heller ikke begejstrede for ideen om at lukke for radioens FM-bånd. Der er stadig rigtig mange mennesker i dette land - især ældre, men også bilister, campister, sejlere og andre, som lytter til radio på det gode, gammeldags FM-bånd. Det er urimeligt at påføre dem en tvungen høj udgift uden nogen saglig grund.

Og ideen om at beskære Radio24syv med 33 procent synes vi heller ikke er god. Slet ikke når der lægges op til, at radioen skal kunne tjene penge på reklamer. Så synes vi, at en stor del af ideen med taleradio går fløjten. Æteren vil blive forurenet med højtråbende reklamestemmer, der skal sælge shampoo, mobil-abonnementer eller modetøj fra udenlandske hjemmesider tilsat høj musik. Jeg er ikke imod reklamer, de kan såmænd være ganske fornøjelige, men det er udmærket med nogle fristeder!