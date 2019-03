Centralisering strider mod alt i folkestyret

Folkestyre: En af de bedste bøger, der er skrevet om nyere dansk historie, er Ove Korsgaards "Solskin for det sorte muld". Her giver forfatteren et levende indblik i den del af Danmarks kulturhistorie, der knytter sig til partiet Venstre og de øvrige bevægelser som dominerede landbo-Danmark i tæt på hundrede år.

Særligt lærerig er beskrivelsen af forfatterens far, Axel Korsgaard, som op til kommunalreformen var sognerådsformand i et landsogn på Mors, og som senere blev formand for det tekniske udvalg i Morsø Kommune. Her var hans ledestjerne den lokale medbestemmelse og lave driftsudgifter. Da Trafikministeriets embedsmænd besøgte Mors i forbindelse med anlægget af Sallingsundbroen, ville de vide hvilken kommunal jurist, der havde stået for ekspropriationssagerne. Til deres store overraskelse var det Korsgaard, der som formand for teknisk udvalg havde håndteret de langmodige processer med at fravriste bønderne deres land til den bro.

Korsgaard repræsenterede det folkestyre, hvor de valgte politikere kendte ikke bare de overordnede linjer, men også tingenes konkrete tilstand. Men han repræsenterer også en kultur, der langsomt er blevet udvasket af vores folkestyre. I takt med at vi har færre folkevalgte, har vi til gengæld fået flere klagemuligheder og flere ankeinstanser. De folkevalgtes indflydelse bliver stækket i takt med, at lovgivningen bliver mere kompliceret og embedsmændene tager mere ansvar fra de valgte. Rollen som forbruger med behørige klagemuligheder vinder terræn over for rollen som politisk deltager, der kan påvirke tingenes tilstand.

At tro på folkestyret er ikke nostalgisk. Det ville ikke være en svaghed for os som samfund, hvis flere politikere virkede som Axel Korsgaard. Men vi må erkende, at en lang række beslutninger over det sidste kvarte århundrede har været med til at trække udviklingen væk fra folkestyre, og i stedet i retning af embedsmandsstyre.

Af og til får man muligheden for at sige fra. Og hvis man griber den, så kan det have den positive bivirkning, at de centralt valgte politikere, der introducerer mere embedsmandsstyre, tænker sig bedre om en anden gang. Netop sådan en mulighed har vi, når det kommer til regeringens fremlagte sundhedsreform. Her foreslår man, at sundhedsområdets problemer løses ved, at man gennemfører yderligere centralisering og embedsmandsstyre. De over 100 milliarder, der bruges i vores sundhedsvæsen skal frem over styres af centrale embedsmænd i København og Aarhus, samtidig med, at regionsrådene afskaffes.

Hvad mon venstremanden Axel Korsgaard havde sagt til den centraliseringsreform, som hans partiformand har lagt frem? Vi finder aldrig ud af det, men den strider imod det stærke, lokale folkestyre, som Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre stod faddere til i by og på land. Og den udfordrer ideen om, at beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt.

Heldigvis er reformen også en mulighed for at sige fra. For klart og tydeligt at vise opbakning til vores lokale folkestyre. Den mulighed er værd at bruge, når man får den.