Byt skattelettelser med bedre dagpenge

Jacob Haugaards løfte om medvind på cykelstierne i folketingsvalgkampen '94 vækker genklang hos de fleste af os. Og selvom det ikke er et sådant projekt, jeg er ude i, er det faktisk tæt på. For mens rigtig mange danskere allerede har medvind - i deres økonomi, deres karriere og mulighederne i livet - har vi en propel med supplerende medvind i Danmark til dem, der har brug for det: Vores dagpengesystem. Det er en propel, der sikrer, at vi danskere i perioder, hvor vinden lægger sig, eller der sågar opstår modvind, kan få en smule rygstøtte. Eller sagt på normalt dansk: Når jobbet ryger, sikrer dagpengesystemet vores økonomi, samtidig med at vi bliver hjulpet tilbage i job.

Det er et rigtig godt system, der gavner såvel den enkelte, som arbejdsgiverne og dansk økonomi. Et system, vi beredvilligt fortæller hele verden om - og langt de fleste er enige om, er en af Danmarks helt store styrker. Desværre er medvindspropellen blevet svagere og svagere de seneste år. Dagpengene mister nemlig sin værdi. En tendens der fortsætter frem mod 2025, hvor værdien af dagpengene slet ikke kan følge med udviklingen i samfundet. For mange lønmodtagere vil dagpengesatsen blive mindre end 55 pct. af den løn, de modtager, når de er i arbejde. I 1995 var det 75 pct. - sikringen bliver simpelthen udhulet!

Det er ikke godt nok. For hvis lønmodtagerne på trods af et a-kassemedlemsskab må flytte fra hus og hjem, når en fyreseddel rammer, så ryger hele ideen med systemet. Det skal vi tage alvorligt. Krakelerer dagpengesystemet i en kombination af utryghed, nedskæringer og faldende værdi, er det nemlig ikke kun opgør med vores efterhånden tærede sikkerhedsnet. Det er et farvel til flexicurity-systemet. Det er nemlig klart, at man ikke kan fjerne sikkerheden med den ene hånd, uden at lade fleksibiliteten ryge med den anden. Derved er det system, der er selve basen for det velfungerende danske arbejdsmarked på vej ud med badevandet.

Derfor er det heller overraskende, at en stor del af de knap to millioner nuværende a-kassemedlemmer ikke føler sig trygge ved udsigten til at komme på dagpenge. Kun 45 pct. giver udtryk for, at dagpengesystemet leverer økonomisk tryghed. Og det er altså medlemmer, der på ansvarlig vis har valgt at forsikre sig mens de er i arbejde, for at opnå netop denne økonomiske tryghed. Det er ikke acceptabelt. Hvis der ikke er et stærkt sikkerhedsnet til at gribe os i krisetider. Hvis vi ikke kan regne med, at vi kan skifte jobs, gå efter nye muligheder og tage chancer uden at hele vores verden falder fra hinanden, hvis vi mislykkes - så vil rigtig mange af os fravælge chancerne og de nye muligheder. Vi vil få et stift arbejdsmarked, hvor arbejdsgiverne vil få sværere ved at få dækket deres behov og skille sig af med medarbejdere i krise- og omstillingstider. Primært fordi lønmodtagerne ikke vil finde sig i at få taget sin sikkerhed, uden især opsigelsesvarslerne gøres længere og fratrædelsesgodtgørelserne forbedres. Derfor skal vi have vendt den negative udvikling for dagpengesystemet. Det store spørgsmål er, hvordan vi gør det. Først og fremmest har jeg et ganske klart råd til politikerne på tværs af alle fløje: Stop med at forringe dagpengene. Dernæst vil LO gerne stille sig til rådighed med en dialog om, hvordan vi kan gøre det bedre. Vi har selv tre forslag:

- Sikre dagpengenes værdi frem mod 2025 og ud i fremtiden.

- Halvér medlemsbidraget for unge under 25.

- Fastfrys alles medlemsbidrag til staten så det følger den generelle prisudvikling.

I LO ved vi godt, at mange politikere vil svare, at forslagene vil koste penge. Især hvis Finansministeriets beregninger tages for pålydende. De regner nemlig hverken de dynamiske effekter af et bedre jobmatch, en øget fleksibilitet eller en øget tilslutning til a-kasserne med, mens skrappere rådighedskrav og den kortere dagpengeperiode ligeledes undlades i beregningerne. Bruger vi derimod vores logiske sans og glemmer regnestykkerne fra finansministeriet, bliver det markant billigere at sikre dagpengenes værdi. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at der stadig skal findes penge. Helt konkret har Finansministeriet regnet sig frem til, at et stop for udhulingen af dagpengene frem mod 2025 vil koste 500 mio. kr., når der ses bort fra de dynamiske effekter.

LO foreslår, at pengene bliver fundet gennem en tilbagerulning af nogle af de seneste års lempelser i skatten. Den prioritering er nødvendig, når vi holder det op mod, hvor meget nytte vi har af vores flexicurity-system hver dag. Det er en rigtig god byttehandel for alle parter, hvis vi sammen finder pengene til at sikre dagpengenes værdi i fremtiden.