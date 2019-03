Byrådet bør være bedre til kompromiser

Læserbrev: Byrådet i Aabenraa Kommune skal på de kommende møder behandle en del plansager, hvor uenigheden blandt de politiske partier er kendt. Det gælder lokalplanerne for Padborg Transportcenter, for jollehavnen i Loddenhøj og givetvis også for diskotek Seven ved Storetorv, som er på vej til politisk behandling. Hertil kan lægges en lokalplan og 2 lokalplanforslag for henholdsvis Stolligområdet, Vennersmindeområdet og Nygadeområdet, hvor der på byrådsmødet den 30.1.2019 var uenighed.

Netop lokalplansager med langt perspektiv må forventes at bygge på politisk bred opbakning.

Vi mener, det er vigtigere at bøje sig lidt mod hinanden i store politiske sager end at få gennemført politik med et smalt flertal. Vi skal blive endnu bedre til at behandle høringssvar på en måde, så borgerne oplever, at vi forholder os konstruktivt til deres forslag og/eller bekymringer i de pågældende sager. Vi opfordrer derfor formanden for vækstudvalget til i udstrakt grad at opsøge og finde gode og politiske kompromiser, og vi vil selvfølgelig være konstruktive i det muliges samarbejde.

Tag for eksempel sagen fra seneste møde i vækstudvalget, hvor det ikke lykkedes udvalgsformanden at skabe et kompromis i lokalplan nr. 107 for Padborg Transportcenter - en lokalplan, som hele byrådet har glædet sig til at få færdigbehandlet for at sikre en fortsat udvikling af transportcentret.

Borgerne må forvente, at byrådet bestræber sig på at afsøge alle muligheder for at indgå kompromiser!