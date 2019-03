Broforbindelse kunne puste liv i en trængt region

Broprojekt: Udvalget for regional udvikling har netop fastholdt et par gamle beslutninger - men lad os lige dvæle ved ordet "regional udvikling". Lidt naivt havde jeg forestillet mig lidt mere visionær tilgang og indblik til regional udvikling, der kunne pege i retning af regional erhvervsudvikling i et par af de store områder, som har mistet rigtig mange arbejdspladser gennem de sidste 10-15 år.

Jeg tænker især på hele Sydvestfyn, men også Als/Sønderjylland har lidt af - og stadig lider - under centralisering af de mange statslige og private arbejdspladser. Prognoserne på demografisk sammensætning i disse områder, med flere +64-årige, er stadig stigende på både Sydvestfyn, på Als og i Sønderjylland. Prognoser, der klart fortæller, at udvalget for regional udvikling aktivt kunne påvirke disse negative tal med en positiv tilgang til en Als-Fynforbindelse?

Med lidt mere fokus på befolkningsprognoserne og på at skabe regional erhvervsudvikling i hele regionen, ville man nok havde prioriteret anderledes og sat en fast forbindelse mellem Fyn og Als i andet perspektiv.

At udvalget totalt ser bort fra den økonomisk fordel og samfundsgevinsten, der klart peger på over 19 mia. kr., som den seneste rapport beskriver, kan man undre sig over.

Men vil man regional udvikling, ville det være fint at kunne gennemskue udvalgets arbejde og viden om udviklingstendenser, der kunne binde regionen rigtigt sammen. Her forbinder man Odense-Flensborg/Sønderborg - byer med næsten en kvart million indbyggere til sammen.

Den folkelige opbakning til denne udvikling af en fast forbindelse mellem Als og Fyn er kæmpestor. Det må være det overordnede ansvar, udvalget for regional udvikling har. I modsat fald kan det blive svært at se, hvad vi skal bruge regionerne til.