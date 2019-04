På kant: Kommunerne skal ikke spekulere i økonomiske fordele ved at snyde borgerne for rigtige beslutninger. Desværre kunne SF ikke skaffe flertal i Folketinget for at gøre op med kassetænkning og sætte mennesker før systemet. Den statslige refusion af kommunernes udgifter skal laves om.

Den nuværende ordning betyder, at kommunerne får refunderet en bestemt procentdel af det beløb, som en borgers overførselsindkomst koster. Det får nogle kommuner til at tænke penge før borgernes ve og vel.

Lad os tage Fru Jensen, der er i ressourceforløb i Ny Væmmelse Kommune. Lægerne vurderer til sidst, at Fru Jensen bør tildeles førtidspension. Men kommunen fastholder ressourceforløb, for en førtidspension er en del dyrere. Går man væk fra den procentvise refundering, vil årsagerne til at vælge ressourceforløb i hvert fald ikke være økonomiske. Der må aldrig være en økonomisk gevinst for kommunerne ved at vende det blinde øje til hvad de er bedst for borgeren.

Ved at refundere i kroner og ører kommer borgerens interesser til at stå tydeligere. Det bliver dyrt, påstår nogle kommuner. Men hvis kommunerne allerede i dag behandler borgeren korrekt, vil det jo ikke koste ekstra.