Børn. Normering kontra effektivisering.

Læserbrev: Efter dokumentaren i fjernsynet hører man alle politikere råbe og skrige om flere penge og bedre normeringer i institutioner.

Nuvel, det kan da måske hjælpe på udfordringerne, men der vil stadigt være et kæmpe bjerg af papir arbejde, der skal udfyldes. Et bundløst hav af regler og paragraffer, som pædagoger skal forholde sig til.

Hvad med at få tilliden tilbage?

Skulle vi ikke prøve at stole lidt mere på det personale, som passer vores små poder?

Ja, der er nogen enkle personer, som ikke bør passe børn, men det kæmpestore flertal af arbejdsomme, kærlige, dygtige, pædagoger, skal ikke dømmes på enkelte personer.

Ryd op i reglerne! Fjern noget af papir arbejdet! Giv tiden tilbage til pædagogerne!

