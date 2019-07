Læserbrev: Min mand har nu kørt slagtedyr til et veletableret firma gennem 20 år.

Han har elsket jobbet i alle år, og er kommet glad hjem.

Dog har der igennem tiden været et par irettesættelser på vejen, som han har lært af, men der er dog ting man ikke kan lære, såsom at kigge igennem dyr uden røntgen.

Den 25. juni var dråben, der fik bægeret til at flyde over for mig. Han har et kreatur med som skånetransport, hvilket betyder at bondemanden har meldt den til som ikke egnet til transport i box med andre dyr, så den får et rum for sig selv på bilen.

Da han aflæsser under dyrlægekontrollerede forhold som altid, får han en melding om, at han vil blive politianmeldt for transportering af dyret. Der skives en rapport af dyrlægen.

Han siger: Jeg havde den med som skånetransport, hvorefter dyrlægen svarer: Jeg tror den har et gammelt brud på ryggen, men det kan vi se når den bliver slagtet.

Hvis dyrlægen, som har en høj uddannelse i forhold til min hjertegode mand ikke kan se det, uden den skal slagtes, hvordan fa'en skulle min mand så kunne se det?

Han har kun ni års folkeskole, en del af landbrugsuddannelsen, et lastbilkørekort med udvidet kursus til dyretransport og 20 års erfaring med dyretransport.

Dette udsagn kan resultere i en bøde på 20.000 kr. til chaufføren, 40.000 kr. til vognmanden og landmanden og måske en sygemelding med stress til min mand, inden han kommer i retten om 3-4 år. Flot Danmark.