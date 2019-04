Byggeskandaler, som dem vi ser for tiden i Aarhus, kan undgås med digitalt tryllestøv i form af augmented reality og digitale tvillinger. I Aarhus går der ikke en måned uden en ny byggeskandale. Byen har ført en fortætningspolitik, der favoriserer tæt og nyt byggeri, ofte på bekostning af gamle bevaringsværdige huse. Historiske kvarterer bliver slået i stykker af en ny bygning, der ud over at ødelægge helheden ofte bliver større, højere og mere påtrængende end de visualiseringer, der ligger til grund for byggetilladelsen indikerer.

Gang på gang bliver man "overrasket" her i Aarhus, senest på Trøjborgvej i det nordlige Aarhus, hvor en smuk gammel bevaringsværdig villa bliver fuldstændig buret inde og klemt af et højt nybygger,i der nu omkranser den fine gamle villa på alle sider. På tegningerne var der plads omkring - virkeligheden er noget andet. Et andet eksempel på dårlig styring er et nybyggeri på Skovvejen i Aarhus, hvor bygherre og kommune tolker og udlægger byggetilladelsen forskelligt. Lokalplanen skulle sikre, at der fortsat var en smuk udsigt over havnen, når man kører på Skovvejen. Bygherrefortolkningen af byggetilladelsen ser stort på udsigten, der i dag blot er til en betonmur. Listen over lignende tilfælde er lang - og stadigt voksende.

Men teknologien kan komme borgere, bygherre og kommune til undsætning. Det er faktisk ret nemt at undgå den slags problemer i fremtiden ved hjælp af lidt digitalt tryllestøv. En del af løsningen kan hentes i form af varianter over temaet Mixed Reality. Ved hjælp af specielle briller - eller en app på smartphonen - kigger man på en virkelighed, der har fået et nyt lag af information ovenpå. Digitalt skabt nybyggeri, som det kommer til at se ud - indpasset virkeligheden, så man kan kigge på det fra alle vinkler. Mange kender Pokemon Go-spillet, der var populært for et par år siden. Det er netop et eksempel på informations lag der ligger oven på virkeligheden. Når man kigger ind igennem smartphonens skærm, der fungerer som et vindue, ser man både virkeligheden og et ekstra lag ovenpå. Det er Augmented Reality - forstærket/forbedret virkelighed.

Virtual Reality er en anden løsning, hvor man genskaber virkeligheden så naturtro som muligt. Her kan man vandre rundt om - og i - nybyggeriet, eller tage en flyvetur hen over det. De forskellige løsninger kan medvirke til, at man får et realistisk billede af, hvordan en ny bygning tager sig ud inden den bygges - inden der gives byggetilladelse. Og uden mulighed for snyd i visualiseringen. Så skal man bare have teknologien gjort tilgængelig for borgerne. I Boston og Seattle bruger man allerede Augmented Reality i byplanlægningen og viser på den måde borgerne, hvordan nybyggerierne vil passe ind i omgivelserne. For at undgå byggerier, som ingen andre end kommune og bygherre ønsker, kan man lave en model, hvor man ved borgerinddragelse ikke kan give byggetilladelse medmindre de omkringliggende beboere synes, at det nye projekt er en god ide. Det finske statsdrevne VTT Technical Research Centre arbejder med netop den løsning. Her har man på to hotelprojekter i Helsinki-området brugt augmented reality, og der arbejdes på at knytte et afstemningsmodul til løsningen, så borgerinddragelse kan komme i form af stemmer for/imod de forskellige løsningsalternativer.

For at undgå problemer som eksemplet, hvor bygherren "fortolker" byggetilladelsen i egen favør, kan man arbejde videre med teknologien og lægge hele byggesagen i en Digital Tvilling. Det er noget af det hotte lige nu. Alle data omkring f.eks. en elevator - servicehistorie, softwareopdateringer, afskrivningsforløb - opbevares i en digital tvilling, der er et digitalt spejl af produktet. Digitale tvillinger vil i fremtiden være noget. der følger produktet, endda fra før det er skabt, og til det går i graven. En digital tvilling opbevarer alle relevante data, og fungerer som en kopi af virkeligheden. Maserati designer biler på den måde, og øger hastigheden hvormed nye modeller kan skabes. Fremtidens patientjournal vil for eksempel være en digital tvilling, der følger mig fra jeg bliver født, til jeg dør. En byggesag skal i fremtiden være en digital tvilling af det endelige byggeri. Den skal kunne tilgås, så man kan få visualiseret, hvad det er man har gang i, og man vil til enhver tid kunne se, hvis bygherren manipulerer med tilladelsen.

Digitale tvillinger, augmented reality og andre teknologier kan faktisk også give store besparelser i selve byggeriet. Building Information Modeling (BIM) , hvor man afvikler byggeriet med støtte i en digital model, ser ud til at kunne give besparelser på 5-25 procent. Brugen af hele viften af digitale teknologier indgår i Building Information Modeling, lige fra designet af bygningen til styring af forløbet omkring byggeriet, alle underleverandører, projektledelse, og færdiggørelse er med i BIM. Man arbejder endda nu også med droner, så man kan overvåge byggeriet og sikre, at det følger projektplanen. Så kan der spares penge, og man kan hjælpe kommuner, der har brug for assistance - som for eksempel Aarhus Kommune, der tilsyneladende er mere optaget af byfortætning end borgernes vel.