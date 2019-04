Biogasanlæg i Sode vil forstyrre landskabet

Biogas: "Der er så kønt ude på landet",

Men det er der ikke længere på Haderslev Næs, hvis der gives tilladelse til biogasanlægget i Sode.

Biogasanlægget bliver stort, meget stort. Området er på cirka 7,8 hektar, det svarer til cirka 75 parcelhus byggegrunde. Men det er en industri, som bygges, ikke parcelhuse.

Bygherren har i ansøgning fra april 2019 om Miljøgodkendelse for Naturbiogas Sode A/S redegjort for projektet.

De største industribygninger i anlægget er tilsammen større end fodboldbanen på Haderslev Stadion. Lige så brede og 1/5 længere. Fodboldbanen er 105 x 68 m.

Plansiloen i byggeriet er på 90 x 68 m, dertil kommer den overdækkede lagerhal på 30 x 68 m, altså i alt 120 x 68 m. Foldboldbanen er i jordhøjde, men lagerhallen er 20 m høj, svarende vel til et hus med 3-4 etager. Højden på Plansiloen er ikke oplyst.

Dertil kommer de i alt 12 tanke på 16-20 meters højde samt et ikke oplyst antal procestårne på 20 meters højde. 2 Skorstene på max. 30 meters højde indgår også i planen.

I kommuneplanen for Haderslev, vedtaget i oktober 2017, er området beskrevet som et større uforstyrret landskab. De smukke Øsby og Grarup kirker ligger frit, de er de markante fikspunkter i det åbne landskab. Opføres det store industribiogasanlæg, ændres hele indtrykket af det indtil nu meget smukke Haderslev Næs, som jo også kan nydes fra den nyanlagte Camino Haderslev Næs. Anlægget vil ligesom de nærliggende vindmøller kunne ses fra Lillebælt.