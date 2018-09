Billigere billetter og bedre service er vejen frem for DSB

Togdrift: Intercitytoget eller IC 3 var et radikalt brud med fortidens tog. Det blev en succes. Derfor må det være en god ide at bygge videre på noget, man er god til.

Passagererne skulle blot lære den nye håndbevægelse, som fik dørene til at lukke op mellem de enkelte sektioner i toget. Det var et tog, der gennem det gennemarbejdede design signalerede et varmt velkommen og velvære. En støjsvag rullen gennem det danske landskab. Gerne med 180 km i timen.

Det forlyder, at DSB nu vil modernisere togene. God ide.

I de grundlæggende principper bestod IC 3-toget af tre vogne med plads til 140 passagerer. Det er muligt at sammenkoble op til fem vognsæt. F.eks. fem sæt ud af København. I Fredericia sende et togsæt til Sønderborg, ét til Esbjerg, samt ét til Vejle/Struer. De to resterende til Aarhus og videre til Aalborg og Frederikshavn. Disse tog kører én gang hver time. Hver halve time sendes lyntog fra København til Aarhus, med stop i Odense. Altså den hurtige forbindelse mellem vore tre største byer.

Der har været en meget stor fokusering på hastigheden, men meget tyder på, at andre faktorer tæller lige så meget. Hyppighed, regularitet, tilgængelighed og personlig service i toget.

I det danske fællesskab er det et kendetegn, at så mange borgere som muligt har et attraktivt transporttilbud. I bogen "Danmarks Jernbaner i 125 år " udgivet af DSB i 1972, findes en række plancher over jernbanenettet. De viser med al tydelighed, hvordan det danske samfund på rekordtid fik et særdeles fintmasket jernbanenet. I dag kan vi lettere mikse tog og busser. Men det er vigtigt, at vi føler et ansvar for et nutidigt fintmasket offentligt transportsystem. Det hører sig til i et dansk demokrati.

Ved en satsning fås bolig- og arbejdspladsspredning. Mindre belastning af vejnettet. Mindre forurening, for blot at trække nogle få fordele frem. Men... afgørende er naturligvis prisen. Så hvis vi for alvor vil have et Danmark i balance, da ville det være en god ide at sætte billetpriserne drastisk ned.