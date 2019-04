Læserbrev: Jeg har med ærgrelse konstateret, at Hovedbiblioteket i Esbjerg de seneste år har valgt at holde lukket på samtlige helligdage og faktisk tilmed på ikke-helligdagene imellem disse helligdage. Som for eksempel nu i påsken, hvor der er (var) lukket fra torsdag til søndag. For nogle år siden holdt biblioteket åbent på helligdage, da det netop er her, familier for alvor har mulighed for - og brug for - at komme på biblioteket. Som børnefamilie har vi holdt meget af at bruge blandt andet juleferien og påskeferien på ture til biblioteket, hvor vi har haft god tid til at fordybe os i bøgerne og i de øvrige tilbud til børn på biblioteket.

Desuden har vi tit familie og venner på besøg i påsken, og her havde det også været oplagt at lægge vejen forbi biblioteket med nogle af de udenbys børn, som vi med glæde ville vise vores flotte nye bibliotek og dets mange muligheder frem for. Der er mange læseheste blandt vores venners børn, og de ville have elsket en tur på biblioteket som en del af deres påskeferie. Det er en både underlig og ærgerlig besparelse, at man har valgt at holde vores offentlige biblioteket lukket på de dage, hvor der er særlig efterspørgsel efter det.