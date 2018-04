Avisen går overlæges ærinde i sag om medicin

Replik: Avisen Danmark bragte den 16. marts indlæg fra undertegnede "Grædekoneartikler er ikke bæredygtig journalistik". Desværre fortsætter journalisten ufortrødent med endnu en artikel: "Gennembrud for ny medicin til SMA-patienter" den 17. marts. Indlægget må ses som yderligere pres, avisen er med til at lægge på Medicinrådet, som afgør sagen. Avisen går pågældende overlæges vej med bl.a. følgende citat "man kan ikke blive ved med at nægte en meget lille patientgruppe en behandling, som de får i nabolandene. Jeg mener, det er uetisk og helt ude i hampen". På familiens side fremlægges udtalelse om, at "det er ærgerligt, at der er spildt et halvt år på noget, som dybest set er sagsbehandling" (i Medicinrådet).

Avisens artikel kommer slet ikke ind på behovet for nødvendig prioritering i sundhedssektoren, og at Medicinrådet er sat i verden for i det mindste at tage toppen af stigningen i medicinudgifterne.

Netop stigningen i medicinudgifterne har i 2017 med 8,4 pct. været den største i regionernes levetid. I alt vokset med 700 millioner kr. sidste år. Det overstiger væksten i den samlede ramme, der var aftalt med regeringen for hele sundhedsvæsenet. Læs mere herom i Berlingske, nyheder, den 21. marts "Patienterne jubler, men det er dyrt: vidundermedicin presser sundhedsvæsenet".

Sundhedsprofessor Kjeld Møller Pedersen siger, at der er tale om en bekymrende udvikling i medicinudgifterne. En god artikel der for læseren tydeliggør behovet for prioritering af udgifterne. Størstedelen af stigningen skyldes nye lægemidler til patienter med kræft.

Desværre går avisen Danmark blot overlægens og patientens ærinde. Patienters mening er det ok at få og også overlægens vurdering som ekspert. Men det er nærmest ulideligt at skulle udsættes for overlægens subjektive sagspåvirkning. Medicinrådet har næppe brug for belæring om etik, og der er jo ikke penge at hente i nabolande. Ingen utidig sagspåvirkning, tak, og sagsbehandling med henblik på prioritering tager tid.

Tak til Berlingske. Hvis avisen Danmark efter Medicinrådets møde den 24. april fører sig frem som "sejrherre", er det på tide at overveje en anden avis - og så er det brandærgerligt at have betalt abonnement året ud! Arne Mariager bedømte i sin afsluttende klumme ved lanceringen af avisen Danmark, at vi sandelig kunne glæde os. Jeg håber ikke, det bliver gjort til skamme.