Læserbrev: Loven er klar omkring en udlejningstilladelse, som der kræves for at drive campingplads i Danmark - og den skelner ikke mellem autocampere, telte, campingvogne og så videre. Så hvorfor, til en start, ikke kalde pladsen ved det rigtige navn, nemlig en campingplads. For det er det, som der bliver søgt om.

Hvis vi i kommunen får endnu en campingplads (autocamperplads), så bliver konsekvensen uden tvivl en ringere service fra de eksisterende campingpladser/autocamperpladser. Synergieffekten kan kun betegnes som negativ.

Ser man i dag på tal fra branchen, samt Danmarks Statistik, så har Danmark i dag 110 campingpladser for meget.

Hvis man i fremtiden skal bevare kvaliteten, og den høje service vi har i kommunen, så er opskriften ikke flere anlæg, men derimod færre.

Jeg håber, at vores politikere vil lytte til alle os, der arbejder i branchen, og i stedet vil fokusere på at hjælpe de eksisterende anlæg i kommunen, frem for at bygge flere anlæg. Turisterne er der simpelthen ikke.

Husk på dette: Når først udlejningstilladelsen er i hus, kan ingen nægte de nye ejere at gøre akkurat som de ønsker. Så har Skærbæk - endnu - en campingplads, denne gang midt i byen. Samtidig mister området herlighedsværdi, og huspriserne falder.