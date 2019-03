Atomkraft kan løse problemer med forurening og energi

Når vi i Danmark taler om atomkraft, reagerer man nervøst. Den seneste Gallup undersøgelse fra 2011 viser således en modstand mod atomkraft på 62 pct. En del forskere mener dog, at modstanden er for nedadgående, idet mange tidligere venstreorienterede atomkraftmodstandere er blevet blødgjort af klimadebatten. Det er på tide, at vi vender os mod atomkraften på ny, for det er en energiform uden forurening. Vi har i efterhånden årtier været vidne til, at den teknologiske udvikling har krævet større og større energimæssige ressourcer og har medført forøget grad af forurening fra røggasser.

Den danske atomenergimodstand har selvfølgelig ret i, at atomkraftværker kan være bekymrende set i lyset af eksempelvis nedsmeltningerne på henholdsvis Three Mile Island - øen i USA i 1979, i Tjernobyl i Ukraine i 1986 og i Fukushima i Japan i 2011, men sikkerheden forbedres betydeligt i disse år, så risikoen for radioaktivt udslip er ubetydelig. Endvidere har man været bekymret for opbevaringen af radioaktivt affaldsmateriale og muligheden for misbrug af værker i relation til evt. produktion af atombomber - især i såkaldte slyngelstater. Af verdens knap 200 lande er atomkraften fordelt på 18 lande med ca. 440 aktive værker - hovedsageligt beliggende i Europa, Amerika og Japan, men med en kraftig aktuel udvikling i Kina, Indien, Japan, Rusland, Taiwan og Korea, for her er energimanglen akut og konkret og ikke som i Danmark mere overskuelig.

At berigelse af grundstoffet uran er omkosteligt og tidskrævende er en anden sag, men uranen kan suppleres med grundstoffet thorium, som der findes enorme mængder af. Det menes således, at der for indeværende er uran nok til 1000 atomreaktorer i 50 år, og med thorium måske i 1000 år, og hvad kan der ikke komme af nytænkning i den tid. De industrialiserede lande sidder i øjeblikket på 85 pct. af verdens årlige energiforbrug, mens de resterende lande med ca. 80 pct. af befolkningen forbruger de resterende 15 pct.

Der var oprindeligt planer om atomkraftværker i Danmark tilbage i 1960erne - såmænd med placering på Stevns, men en politisk venstredrejning i ly af ungdomsoprøret kølnede interessen, og med Three Mile Island ulykken faldt det hele til jorden under Poul Schlüter midt i 1980erne. Den tids debatter var hovedsageligt domineret af OOA (Organisationen til oplysning om atomkraft), som havde mediebevågenhed, men i henhold til senere undersøgelser sjældent havde rent mel i posen. OOAs argumenter var oftest udokumenterede og var mere idealistiske end facts-orienterede.

I en tid præget af global magtforskydelse til fordel for eksempelvis Kina, Indien og Rusland og den voksende bekymring for CO2 udledningen fra fossile brændsler, vil det fra vestlig side være ideelt at bevare og udbygge atomkraftværker på egne breddegrader, så vi kan styre disse, få afviklet den udviklede plutonium, som er frygtelig giftig og udvikle værker og industrien i takt med nyeste forskningsresultater. Atomenergi kan produceres til typisk 60 pct. af omkostningerne ved fossilt brændsel, men der er en meget dyr opstart. Det vil måske tage fem til ti år at etablere et værk, og ifølge erfaringer fra udlandet vil et sådan måske koste 150 millioner kroner at opføre, og man må vente længe på indtægten herfra.

Hvor kraftværkerne skal ligge i Danmark, skal det være op til eksperter at afgøre, men oplagte mål i Danmark kunne være vore fem nationalparker. Fælles for disse områder er den øde beliggenhed, men i Danmark betyder det øde ikke, at det - som i ulande - går udover infrastrukturen. Dernæst er det geniale ved de tre af dem, at de ligger i nærheden af de voldsomme vandmængder, der skal til for at nedkøle reaktorvandet Her kan også affaldet deponeres uforstyrret i undergrunden i betonsikrede nedbrydningsbunkere. Hvor mange år uden uheld skal der gå, inden man går i gang med atomkraftværker i Danmark. Jeg synes, at alt taler for, at man skal se at komme i gang nu.