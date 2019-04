At blive ældre og ældre og ældre og ...

Læserbrev: Det største blufnummer i moderne dansk politik er ikke differentieret pensionsalder, men derimod at det er lykkedes politikerne at bilde os ind, at vi alle konstant bliver ældre med uændret energi og derfor skal arbejde flere år af vores liv. Vi skal rykke direkte fra overhalingsbanen ind i nødsporet. Jeg skal rykke direkte fra klasselokalet over på plejehjemmet. Det er da heldigt, at de to lokaler minder så meget om hinanden. I næste runde er det bare ungdommen, der skal tage sig af mig. Problemet er nok snarere, at efterkrigstidens børn blev mange, og at de ikke selv fik nær så mange. Min far er ud af en søskendeflok på seks. Han fik selv kun tre. Nu skal de få midaldrende forsørge de mange gamle pensionister på golfbanen, men det kan man ikke fortælle danskerne. I stedet er det fortælling om, at vores biologi er meget bedre end vores forældres, hvilket skal legitimere, at vi nemt kan, skal og bør arbejde, indtil vi er 70+.

Mette Frederiksens meget sympatiske projekt om differentieret pensionsalder er ikke det store blufnummer i vor tid. Det er derimod hendes forgængeres (Thorning/ Corydons) præmis om normalisering. Denne kødhakkemaskine-opfindelse gjorde os alle ens. Det er vi trods alt næppe. Sagen er bare den, at hverken Lars Løkke eller Mette F. gjorde indsigelser, dengang Corydon hev kødhakkeren frem til os. Spørgsmålet er derfor ikke, hvem af de to, der bliver den bedste statsminister, men den værste. Der bliver ikke megen tid til golf i mit otium. Jeg nægter i større målestok at involvere mig i en generationsgolf-krig, men jeg vil gerne udfordre politikernes præmis for den hypotese, at menneskets levealder konstant øges, og at livskvaliteten ikke falder, som vi bliver ældre. Hvor har I den viden fra? Det er i hvert fald ikke fra Danmarks Statistik. Jeg har spurgt dem. De siger, at svar angående livskvalitet ligger de ikke inde med. Denne jubeloptimisme, som politikerne over en bred kam fremturer med, minder mig om en tidligere finansminister (Thor P.), der i nullerne bildte os ind, at vi var så rige, at vi kunne købe hele verden. Så kom finanskrisen! Vi lever længere, siger man. Men hvilke typer liv lever vi til sidst? Går vi direkte fra arbejdsræset til demens, så er det jo en ringe trøst at blive ældre.