At bede sammen i dag ville vise sammenhængskraften i vores samfund

På kant: Fredag er Store Bededag, og har siden 1686 - med varierende intensitet - samlet danskerne i bøn til Gud. Måske er det på tide at tage denne tradition op igen. Og samle alle trossamfund til fælles bøn for verden i dag. Og jeg mener alle troende: Kristne, muslimer, jøder, hinduer - you name it!

Ja, mit forslag går tæt på. Ikke desto mindre drømmer jeg om en dag, hvor alle troende kan bede sammen. Når vi beder, erkender vi, at vi ikke ved og kan alting selv. Og når vi beder sammen, hører vi hinandens hjertesprog. Vi kommer ind til benet hos hinanden. Og der opstår et ærligt og kærligt fællesskab. Amerikanere siger: The family that prays together, stays together. Familier, der beder sammen, bliver sammen. Fællesbøn kan blive en genvej til den sammenhængskraft, vi gerne ser styrket i Danmark.

Måske kan vi lade os inspirere af Tyskland. I Berlins centrum opføres lige nu en fælles helligdom for jøder, kristne og muslimer. Hver religion får sit eget lokale, mens skydedøre åbner til et fælles rum, hvor man kan "bede og lære af hinanden", som initiativtagerne bag House og One udtrykker det.

Ja, hvorfor ikke? Når sygdom, død og katastrofer gør os desperate nok, kan vi finde ud af at bede sammen. Hvorfor så ikke bare gøre fællesbøn til det naturligste i verden?