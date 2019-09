Arveafgiften skal ikke forhøjes, men erstattes af en hædersbevisning

Læserbrev: Grundlæggende er der to typer af virksomheder. Dem der ejes af aktionærer. Deres ejere har investeret med et for øje: Profit! Det er ikke nogen dårlig hensigt, men det har den konsekvens, at firmaerne i alt hvad de gør, er nødt til at tænke fortjeneste. Og i særlig grad fortjeneste på den korte bane. Det kræver aktionærerne.

Den anden type af virksomheder er dem der er ejede af private, eller familier.

Deres ejere er ofte knyttet til nærområdet og føler et ansvar for, at virksomheden også gør nytte hvor den ligger. Ikke bare i form af et solidt overskud, men også i form af social bevidsthed og ordentlighed.

Jeg bor selv på Als, hvor to store familieejede virksomheder ligger (Linak og Danfoss). Vi, her på Als, er ikke bare glade for de arbejdspladser de to firmaer har skabt og fortsat skaber. Vi er i det hele taget begejstret for det lokale engagement de to virksomhedsejere, sammen med en række andre lokale virksomheder, bringer til området. Danfoss, Linak og de andre har gjort mere for byens ve og vel, end den danske stat nogensinde har gjort. De investeringer de kontinuerligt har gjort i lokalområdet rækker langt ud over hvad en aktionærejet virksomhed nogensinde ville gøre. Det skyldes at ejerne føler et ansvar for deres by. En følelse der har rod i, at de er vokset op i området. De har gået i skole med de samme folk der står i deres fabrikshaller. Det er en fantastisk symbiose, som kun kan lade sig gøre fordi virksomhedsstrukturen er privatejet.

Regeringen vil tredoble arveafgiften på generationsskifterne i privatejede virksomheder. Dermed sætter man de privatejede virksomheder under et meget stort økonomisk pres. Reelt er der fare for, at det er en trussel mod de private virksomhedsejere. De nye afgifter vil tvinge selskaberne til at blive aktieejede selskaber.

Regeringen er ganske enkelt ved at begå en mega stor bommert ved at gøre det mindre attraktivt at drive en familieejet virksomhed. Jeg synes det er trist. I stedet burde man belønne dem, med tak for alt hvad de giver os borgere.