Vi tror på at landbruget er en helt central nøglespiller i klimaomstillingen og for nye fællesskaber. Landbruget fylder næsten to-tredjedele af Danmarks landareal, og det rummer mange muligheder. Faktisk langt flere end vi umiddelbart tror. Vi er alle forbundet til landbruget. Her findes der et hav af arbejdspladser, og vi får ikke bare mange af vores fødevarer herfra, men også vores naturoplevelser. Det er nemlig ikke kun et landskab, der skal tænkes som et afkoblet produktionsapparat fra vores hverdag, men også et sted, der kunne summe af liv; insekter, dyr, blomster, træer, grøntsager, mennesker og fælles aktiviteter.

Det kan godt være, at flere og flere flytter mod byerne, men vi skal huske på, at vi alle sammen et eller andet sted kommer fra bønderne - og nu er tiden kommet, hvor vi igen skal tænke på vores miljø, klima og smukke landskab. Tænk, hvis vi kunne påvirke og have medbestemmelse i landbruget, hvis vi i fællesskab kunne værne om de store arealer landbruget forvalter. Foreningen Andelsgaarde, som startede i 2018, har på rekordtid fået godt 1500 medlemmer og skal snart i gang med at opkøbe små landbrug i Danmark. De vil forvalte dem bæredygtigt, passe på biodiversiteten og producere sunde fødevarer. Gårdene skal være gældfrie, ved at medlemmerne betaler 150 kr. om måneden for at få adgang til de bedste mulige fødevarer og fællesskaber. De nye andelsgårde skal drives af passionerede unge landmænd og kvinder. For vi skal have langt flere unge mænd og kvinder ind i det fantastiske erhverv. Gårdene skal også invitere til fælles mad, markvandringer, overnatninger og høstfester. De skal sætte rammen for nærvær og fællesskab.

Vi dyrker selv grøntsager på Tåsinge - en 70 km2 stor ø. Velvidende, at jordpriserne varierer, så kunne Andelsgaardes nye medlemmer på ni måneder køberhele Tåsinge, hvis hver hektar blev handlet til 150.000 kroner. Vi synes, det lyder som en god idé - ikke at købe hele Tåsinge, men at udvikle sociale og gældfrie landbrug i Danmark. En gård, som er medlemmernes udvidede baghave. Hvad kunne vi skabe sammen, landmænd, natur og medlemmer? Vi håber på to ting, regenerative økosystemer og meningsfulde fællesskaber. Et samspil mellem produktion, dyr, planter og natur, hvor to plus to giver fem. Regenerativt, fordi det ikke kun er bæredygtigt, men genopbyggende. Vi kan forvalte og producerer i samspil med økosystemerne, så arbejder naturens- og jordens liv med os i stedet for imod. Landbrug kan på mange måde være en positiv aktør i vores biodiversitets- og klimakrise.

For os at se rummer landbrug et enormt socialt potentiale. Landbruget kan være ramme for fællesskaber, hvor dagens arbejde kan smages, ses og opleves i mange år. Gavmilde aktiviteter, hvor naturen blomstrer og kvidrer, hvor der skal fodres, plantes, høstes og luges. Et sted hvor man kan opleve sæsonernes gang, at træer vokser og at oplevelser slår rødder. Landbrug som ramme for meningsfulde fællesskaber vil have plads og oplevelser til mennesker i alle aldre og samle mange. Andelsgaarde kan muliggøre at flere bæredygtige landbrug i Danmark bliver startet. Landbrug, hvor det økonomiske ansvar ligger på flere skuldre. Så flere unge tør kaste sig ud i det store arbejde og ansvar det er at drive og forvalte et stykke jord som et økosystem og et produktionsapparat.