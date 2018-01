Alternativet. Danskerne skal kunne dyrke cannabis i køkkenhaven

Cannabis: I Alternativet mener vi, at cannabis bør legaliseres i Danmark, og flere undersøgelser viser, at flertallet af danskerne er enige. Sidste måling fra Epinion viser, at 53 pct. er for og 27 pct. er imod. Det afspejler sig desværre ikke hos partierne på Christiansborg, hvor et stort flertal - Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet - er helt imod legalisering. En fuld legalisering kan derfor have lange udsigter med den nuværende regering, så i Alternativet er vi kommet op med et forslag, der måske kan fungere som et kompromis mellem befolkningen og Christiansborg.

Vi foreslår at indføre Alaska-modellen i Danmark, som tillader alle over 18 år at hjemmedyrke cannabis til eget forbrug. Helt konkret må man i Alaska dyrke seks planter ad gangen, hvoraf tre må være i blomst. Og man må kun have op til 28 gram cannabis på sig udenfor hjemmet.

Det vil altså stadig ikke være tilladt at sælge cannabis, men det vil afkriminalisere en masse almindelige mennesker, der sådan set bare foretrækker ét rusmiddel frem for et andet. Et rusmiddel der i øvrigt er langt mindre farligt end alkohol.

Hjemmedyrkning gør det også muligt at sikre, at der ikke er skadelige tilsætningsstoffer og narkotiske stoffer i canabissen, som bagmændene i dag kan finde på at tilsætte for at skabe øget afhængighed af deres produkter.

Samtidig vil hjemmedyrkning svække økonomien markant hos banderne og rockerne, som i dag tjener milliarder på de omkring 20 tons cannabis, der årligt bliver solgt i Danmark. Og så frigiver det ressourcer til politiet, fordi de ikke længere skal jagte helt almindelige mennesker, der bare ønsker at købe cannabis til eget forbrug. Og fordi de i stedet kan fokusere på at bekæmpe de kriminelle rockere og bander, der i dag tjener kassen på, at cannabis er ulovligt.

Forslaget om hjemmedyrket cannabis legaliserer altså ikke cannabis helt, men det er et stort skridt på vejen. Og det er en oplagt mulighed for at tage kontrollen tilbage fra banderne til samfundet og den enkelte. Den mulighed håber jeg virkelig, regeringen vil gribe. Og jeg er ret sikker på, at det vil være med befolkningens opbakning.