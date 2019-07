Læserbrev: Jeg er helt enig med Hans Danielsen (fra Alslev) og jeg forstår fortsat ikke, at mine politiske kollegaer ikke er med på, at sikrer flere byggemodne kommunale grunde i dette område, istedet er det Ølgod - Tistrup m.v. der eksempelvis prioriteres.

Tallene har i årevis - vist at Alslev vækster... ikke langt herfra vækster Esbjerg sindsygt - når der tilbydes nye grunde rives de væk - så hvorfor er vi (Varde Kommune) ikke med på denne vogn?

Vi har - som politikere - en forpligtigelse i at skaffe fortsat vækst og skatteindtjeninger og derfor bør vi sikrer muligheden for vækst - her er det lig med byggegrunde, og her ved vi, at man vækster.

Ydermere vil det give penge i kassen - som netop kan bruges på velfærd eller udvikling af andre byer / områder og kommunen...

Men hvorfor er det så - at "vi" ikke prioriterer dette lokalområde?

Denne by?

-som i øvrigt kun har fået 2.987 kr. pr. indbygger - de sidste 10 år - mens Ølgod for eksempel har fået 26.387 kr. pr. indbygger og her er antal borgere faldende.

Jeg forstår det ikke.