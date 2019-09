Alle sten skal vendes og bruges til borgernes bedste!

Som vel efterhånden de fleste bekendt er byrådet i gang med budgetforhandlingerne om det kommende budget. Der er også i dette forlig en række flerårlige elementer fra tidligere forlig, som vil binde dele af det kommende budget, og der er altså ikke bare en budgetlægning i fri leg. Derimod er der en langvarig og dybdegående proces, som har optaget byrådet igennem en længere periode.

Behandlingen i fagudvalgene er afsluttet, og forhandlingerne går nu ind i den afsluttende fase. Med ugens aftaler imellem KL og regeringen kan vi få forhandlingerne afsluttet. Der var som forventet et stykke vej fra S og den øvrige venstrefløjs løfter, til det der så kom på bordet. Kommunerne og sundhedsvæsenet får et løft, men ikke et, der fuldt og helt dækker udviklingen i udgifterne!

Ved tirsdagens møde skød Venstres gruppeformand igen med skarpt på såvel mig som Lokallisten. Kritikken, som den oftest fremsættes, lyder nogenlunde sådan her (frit citeret): "I påstår jo, at kommunen kan spare millioner, så hvor vil I finde dem? Vi i Venstre er omkostningsbevidste....." Politisk drilleri er helt fair. Det holder jeg selv meget af, men Venstres gruppeformand Line Berner ved udmærket, at det ikke er mig, der påstår, at der findes et betydeligt potentiale ved at øge samarbejdet med private virksomheder for Varde kommune.

Det gør både Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv (DE) i deres årlige analyser. Det er i mine øjne ikke omkostningsbevidst ikke at gå efter det potentiale, og i stedet affeje det lidt betonagtigt og forstenet.

Svar fra Line Berner, Troesmosevej 3, Næsbjerg, gruppeformand for Venstre i Varde:

Når jeg drillede Steen Holm Iversen og Lokallisten, handlede det om, at de i valgkampen slog til lyd for, at Varde Kommune kunne spare overraskende meget på administrationsomkostningerne. For Lokallistens vedkommende er der ikke stillet et eneste forslag til, hvordan det skal foregå. Og Steen Holm Iversen har et par gange stillet forslag, som medfører omkostninger at gennemføre - herunder en whistleblowerordning.

Den sidste del af Steen Holm Iversens læserbrev åbner for en diskussion, som er yderst relevant og spændende: Kan kommunerne udlicitere deres opgaver til private virksomheder og derved spare meget. Steen Holm Iversen hæfter sig ved, at DI og DE mener, at det kan man. Udfordringen ved den holdning er, at det er ikke særligt let at sammenligne kvalitet og omkostninger, når en opgave løses af to forskellige aktører. Og en af de omkostninger, som typisk bliver overset i den sammenhæng, er netop administrationsomkostningerne. Selv når en privat virksomhed kan løse en kommunal opgave billigere end en kommunal institution, skal besparelsen være forholdsmæssig stor, for at den også kan dække de omkostninger, der er med at indhente tilbud, sammenligne tilbud, indgå kontrakter, kontrollere kontrakter og lignende administrative opgaver.

Der en stor opgave i at sikre, at vores lokale erhvervsliv har mulighed for at byde på opgaver, når kommunen har brug for opgaveløsning fra private virksomheder. For Venstre er det vigtigt, at vi løbende afsøger mulighederne.

Betonagtigt eller forstenet? Vi kalder det "sund fornuft".