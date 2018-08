Replik: I henhold til avishistorier skulle jeg mene, at mandlige præster fra den kirkelige højrefløj burde have lov til at undlade at give håndslag til kvindelige præster i forbindelse med ordinationer i Folkekirken. Dette er dog ikke sandt. Disse avisforlydender bygger tilsyneladende på et nyligt tweet fra professor Svend Brinkmann, som igen henviser til en historie fra Politiken.

Jeg har altid ment, at mandlige og kvindelige præster i alle henseender er fuldt ligestillede. Da jeg blev biskop i Viborg Stift i 1996, havde man altid haft den praksis, at de nyordinerede præster i forbindelse med ritualet i domkirken kun skulle give hånd til de fire læsende præster. Dette markerede en frihedslinje i relation til et kirkeligt mindretal. Men for mere end 10 år siden, i 2007, ændrede jeg dette og meddelte, at fra nu af skulle alle give hånd til alle ved ordinationer i Viborg Stift. Og sådan har det været siden.

Dette blev omtalt vidt og bredt i pressen dengang, og derfor undrer det mig, at nyhedsmedierne nu bringer historier om, at det stadig forholder sig sådan. Der er ikke noget stift i Danmark, hvor nyordinerede præster kan undlade at give hånd til kvindelige præster. Hvis der bringes citater af mig, hvor jeg omtaler den praksis vi havde i Viborg indtil 2007, stammer de fra før dette tidspunkt.

Jeg forstår godt, at medierne finder historien interessant, fordi der nu stilles politisk krav om, at asylansøgere skal kunne give hånd til såvel mænd som kvinder, hvis de ønsker at bo her i landet. Der er blot ikke hold i den påstand, at mandlige præster i Folkekirken kan undlade håndtryk til kvindelige præster. De har siden 2007 skullet give hånd, hvis de ønskede at deltage i en ordination i en af Danmarks 10 domkirker.