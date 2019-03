Alle pigers ret til uddannelse er et godt paradigme

Netop 90 piger mødte på Nyborg Gymnasiums Kostafdeling en god dag i august 1965, kom jeg til at tænke på under den nylige sag om flygtningepiger i Nyborg. Flere forudsætninger er ændret fra dengang og til nu, men min holdning er den samme. Uddannelse kan ændre menneskers liv og samfund. Nu søger mennesker fra eksotiske lande asyl for at få del i følelsen af tryghed og et godt liv. Dengang søgte folk fra fjerne danske egne og socialt lave klasser tryghed og et godt liv i kraft af uddannelse og mulighed for selvforsørgelse. Dengang var paradigmet at få alle menneskelige ressourcer i spil blandt andet ved uddannelse. Det var et godt paradigme, selv om vi 90 piger dengang i 1965 slet ikke kendte det fremmedord.

For de 2 x 30 var det i 1965 højlydt og hjerteligt gensyn med kammerater fra foregående år. For 30 var det farvel til at bo hjemme i familien og start på en skolegang, som kunne give en adgangsgivende eksamen. Blå Gang. Vemodigt farvel til mor og far. Både mor og datter undertrykte beklemtheden ved de nye tilstande. Vi var berørte, og behandlingen af de somaliske piger har berørt mig.

Politikerne mente, at ikke alene piger i byer skulle have det privilegium at kunne nå til et gymnasium. Derfor var der ved to gymnasier i Danmark opført kostafdelinger for piger. Der var piger fra Langeland, Lolland og også fra Jylland. Altså piger med meget forskellig baggrund. Men de fleste var fra øer og egne, hvor det krævede sin mand at komme til et gymnasium. På kostafdelingen havde man eget værelse og fik mad og rent linned. For os fra landet var meget nyt. Man spiste med kniv og gaffel. En helt ny færdighed som var blevet trænet i sommerens løb, da det stod klart, at liv på en kostskole ventede. Reglerne var enkle. Man skulle være alene på værelset to timer hver eftermiddag. Meningen var, at man skulle få sine lektier fra hånden. Man måtte ikke gå igennem hækken, når man skulle hen til butikstorvet, og da slet ikke springe ud ad vinduet for at gå på sjov om aftenen!! Den form for frihedsbehov udløste en udmelding. På den måde blev vi fuldstændigt bevidste om, at det, man vælger at foretage sig, har konsekvens. Alt det tænkte jeg på, mens jeg fulgte mediernes omtale af rektors handlinger på Nyborg Gymnasium. Tænkte på dengang.

Hver anden uge sluttede undervisningen tidligt om lørdagen, så hvis man var hurtig, kunne man nå en middagsfærge og komme hjem på besøg. Mandag var så blå mandag. Lærerne måtte ikke give lektier for. Var vi som dagens unge skoletrætte? Ja, vi var helt normale unge. Havde plakater med The Beatles og hørte Bob Dylan. (Unge læsere kan google, hvem de er). Men vi var fuldt bevidste om, at vi havde fået en chance for at kunne få en uddannelse og dermed vælge vores egen vej i livet uden at skulle være økonomisk afhængig af et godt giftermål. Organisationen Red Barnet skriver: "Uddannelse forhindrer tyveri af pigers barndom og fremtid". Sådan var det også for os piger dengang. Vi var ikke noget særligt, men det blev vi i kraft af det ansvar for vores fremtid, som vi fik lov at tage og de forventninger, der var til os. Mange af os var børn fra halvtrange kår. Vi kom fra familier, hvor generationer afløste generationer og vores fremtid ville have formet sig som vores mødres liv, hvis det ikke havde været for kostskolen.

Vi klarede det alle og kvitterede ved at blive uddannede borgere. Vi blev bibliotekar, fysioterapeut, tandlæge, socialrådgiver, lærer, korrespondent, gymnasielærer, skuespiller, psykolog, cand.pæd., laborant, direktør, konservator, biolog, sygeplejerske, teolog. Det var en god politik at mene, at kvinder har ret til en uddannelse. Selv om det bare var piger. Måske kan en talklog beregne, hvor meget skat, vi har bidraget med i de 50 år, der er gået. Jeg vil antage, at regnskabet går i plus for samfundets vedkommende.

Wolfgang Lutz og Reiner Klingholz har med tysk grundighed i bogen "Education first. From Martin Luther to sustainable development (Wer überlebt? Bildung entscheidet über die Zukunft der Menschheit)" argumenteret for uddannelse, blandt andet fordi kvinder har en vigtig rolle i regulering af befolkningstilvæksten, som meget uhensigtsmæssigt er stor i u-lande. Piger, der går i skole længere end det mindst mulige, slipper for ægteskabsmarkedet og at blive teenagemødre. Uddannede kvinder har lettere adgang til oplysning om antikonception. Resultat: Færre børn giver bedre demografi.

Debatten bølgede om pigers ret til at gå i skole på Nyborg Gymnasium. Denne gang var det ikke landbobørn og piger fra øde øer, men piger fra et andet land med en anden hudfarve og en anden religion. Rektor kom i modvind, fordi han mente, at børn har ret til skolegang. Han foretog sig ikke noget, som strider imod dansk ret. Nogle mente, at han modarbejdede regeringens politik. Jamen, skal man som embedsmand virke for politikernes politik? Da jeg var embedsmand, fik jeg hyppigt at vide, at jeg ikke måtte være politisk. Jeg skulle forvalte love. Selvfølgelig skal man følge lovene, men hvordan skal det gå, hvis embedsmænd skal arbejde, som om regeringens politik er lov?

Jeg er glad for, at den humanistiske tradition fra 1965 bliver ført videre af rektor på Nyborg Gymnasium, og jeg er stolt over og taknemmelig for at have gået på hans skole. Piger skal hjælpes til en uddannelse. Hos os faldt en forsørger væk midt i 1.g. Straks bevilligede rektor friplads til min kammerat, da hendes mor måtte ringe for at melde hende ud, fordi enkepension ikke var tilstrækkelig. Legat til almindelig udgift for eksempel til briller fandt han også råd for. Så den unge rektors ageren er ikke fremmed for Nyborg Gymnasium. Hensynet til pigers uddannelse har al tid stået i højsædet. Ledelsen har vist, at man tager Løgstrups ord for pålydende, og ønsker at gøre det der er muligt, for at holde noget af et andet menneskes liv i sin hånd. Man gør det, fordi man kan, og fordi uddannelse til alle er et godt paradigme.

Tak, Nyborg Gymnasium.