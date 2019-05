Ældre. Ældre frivillige gør en forskel

Læserbrev: Jeg hilser på de frivillige i genbrugsbutikker. I indgangen til sygehuse og sundhedshuse. På biblioteker, i foreninger, museer og mange andre steder. Det er afgørende for vores hverdag, at nogen arbejder frivilligt. Ikke bare, fordi det er gratis, men fordi de frivillige kommer med en rigtig god - ja frivillig - attitude.

Fælles for de frivillige er et helt enestående engagement. En lyst til at bidrage til og være en del af et fællesskab. Og at de er ældre. De ældre fortjener respekt. Samtalen i medierne centrerer sig om de udfordringer, der er inden for velfærdssystemet. Hvordan får vi råd til og hænder nok til at tage os af vores ældre? Jeg mener, at vi har brug for at forholde os til at blive ældre. At vi skal indrette arbejdsmarkedet, så flere kan være en del af det, hvis de har lyst. Vi skal respektere hinandens erfaringer, som frivillige eller i arbejde. Det er mit håb, at vi kan få sat et positivt fokus på den 3. alder efter valget.