Læserbrev: For nogle dage siden, i begyndelsen af marts, så jeg en udsendelse i tv om Nationalmuseet med Rane Willerslev, der er direktør for museet + landbrugsmuseet og andre museer, som hører under Nationalmuseet.

Rane Willerslev fik til opgave at få museet på ret køl, da økonomien var meget dårlig.

Det jeg var så ked af og vred over var, da han fortalte om sit arbejde, som var meget interessant og så ud til at lykkes, at han bandede til hvert andet ord. I den forbindelse brugte han ordene "ikke en skid".

Rane Willerslev, der sidder på en høj post som direktør for vort nationale klenodium, mishandler det danske sprog med bandeord i den bedste sendetid.

Det kan han ikke være bekendt.

Hvis jeg havde haft hans mailadresse, havde jeg skældt ham.

Mange gode hilsner til jer der har læst mit læserbrev.