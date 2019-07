49 borgere er dræbt eller kvæstet under politiets biljagter siden 2012

Læserbrev: Er det fornuftigt, når politiet forfølger biltyve og derved sætter både borgere, sig selv og biltyvene i fare?

Psykologisk set igangsætter politiet en såkaldt ubevidst neural kapring i biltyvenes hjerne.

Fra at hjernen tænker roligt og fornuftigt, bevirker jagten, at tyvenes hjerner opfatter det som en overlevelsesfare, hvilket automatisk sætter urhjernen til at forsøge at overleve. Dette naturlige pattedyrs- og dermed også menneskelige fænomen er ikke noget tyvene selv bestemmer eller har indflydelse på.

Spørgsmålet er i sidste ende, hvem der i sidste ende er forbrydere.

Jeg henstiller, at man fra politikerledelser omkring i Danmark tænker sig om, idet mandrabsanklager kan komme på tale, når uskyldige voksne og børn rammes eller bliver dræbt, som følge af en politijagt.

I hvert fald skal politiet ikke forfølge biltyve, hvis min bil bliver stjålet!