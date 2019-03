40 års jubilæum: Jens Lauridsen

Jens Lauridsen, har fredag 5. april været ansat i firmaet Bo Michelsen A/S i 40 år.

Jens Lauridsen startede i firmaet for 40 år siden, hvor hans arbejdsopgaver bestod i at udføre støbe- og betonarbejde på byggerier rundt omkring i det sønderjyske.

Han har igennem årene deltaget i mange spændende projekter sammen med skiftende arbejdskolleger.

De senere år er Jens Lauridsens store faglige viden blevet brugt til at servicere de forskellige betonsjak i firmaet. Derved har han haft en utroligt stor kontakt til mange medarbejdere i firmaet, og der er blevet delt dygtigt ud af hans store viden på området.

Jens Lauridsen bor i Bredebro på Kniplestien 14 sammen med sin hustru Mona Hansen. I sin fritid er han en ivrig skat og golfspiller. Jens elsker desuden at rejse på ferie i udlandet sammen med Mona og deres voksne børn.

Jens Lauridsen fortsætter endnu nogle måneder i firmaet, hvorefter han har besluttet sig for at stoppe sin arbejdskarriere ved udgangen af juli måned i firmaet Bo Michelsen A/S.