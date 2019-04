Voldsom uro på Nørrebro: Politiet kalder betjente ind fra Jylland og Fyn

Massive uroligheder på Nørrebro i København og en højrisiko fodboldkamp mellem FCK og Brøndby får politiet til at hente 40 mand ind fra Jylland og Fyn.

København: De massive uroligheder på Nørrebro i København i kølvandet af provokatøren Rasmus Paludans selvbestaltede demonstration trækker nu så store veksler på politiet i hovedstaden, at de har kaldt ekstra styrker ind fra Jylland og Fyn.

- Jylland og Fyn sender en deling på 40 mand til København. For politiet i København har nok at gøre og der er også en fodboldkamp mellem FCK og Brøndby på vej, fortæller vagthavende ved Østjyllands Politi, Lars Bisgaard.

Østjyllands Politi sender således otte mand af sted til den samlede styrke, der skal aflaste de københavnske kolleger, der i bogstaveligste forstand er i ilden med demonstranter midt i København.

Politiet er på Nørrebro blevet angrebet af demonstranter med sten og andet kasteskyts, ligesom der antændes biler i bydelen. Senest er politiet begyndt at anvende tåregas for at sprede demonstranterne.