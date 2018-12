Villy Søvndal er tilbage i politik, nu som regionalpolitiker. Han mener, at en for ofte gentaget forfaldshistorie har skabt et nedrigt og demokratisk bekymrende debatklima. Foruden at sundhedsvæsenet er presset mere end godt er.

2018: Udenfor var det tørt efter en lettere regnfuld nat, temperaturen lå på 12,5 grader, luftfugtigheden var høj, duggen sad i spindelvævene rundt omkring, og der blæste en jævn vind fra syd denne morgen ved syv-otte-tiden 22. oktober 2013. En rolig og mild efterårsmorgen. Inde i Villy Søvndals lejlighed i Tordenskjoldsgade i København var det knap så mildt og roligt. Det var ubehageligt: Da han havde taget sit bad, drukket sin kaffe og spist sin morgenmad, blev han angrebet af en frygtelig smerte i brystet.

Han skyndte sig at tænde en smøg og tænkte, at så gik det nok over. Det blev kun værre. Som udenrigsminister havde han visse privilegier, for eksempel en ministerbil med chauffør, der holdt og ventede på ham nede på gaden. Ham gik han ned til og spurgte, om han ville køre ham på hospitalet, bare lige for at blive checket.

Efter en række gode år som SF-formand med solid vælgeropbakning havde Villy Søvndal opnået en opmærksomhedsstatus, der havde visse lighedstræk med rockstjerner. Om chaufføren ved synet af ham af den grund kom til at tænke på typer som Keith Richards og Ron Wood står uklart, men hans svar var alt andet en uklart: Det er vist mere en lægeambulance, du har brug for.

Minutter efter var han på vej til Rigshospitalet. Her blev han lagt i lokalbedøvelse og kom under kniven - for en blodprop i hjertet. Det tog sølle tre kvarter. Så var han fiks og færdig og raskmeldt.

Det vil sige: ikke helt. Overlægen havde en verbal afslutning på operationen: Du kan ikke holde til det pres og stress, du har i dit job, og hvor du rejser rundt uafbrudt og krydser tidszoner hele tiden. Du skal stoppe nu.

Slut med udenrigsministerjobbet, slut med SF-formandskabet, slut med pladsen i Folketinget.

Seks dage senere blev der ringet efter ambulancen igen, denne gang til hans kone, der blev ramt af en utæt hovedpulsåre. Alvorlig sag, men hun overlevede også.

Villy Søvndal vendte tilbage til politik, da han 1. januar i år med 70.000 stemmer i ryggen indtog sin plads i regionsrådet i Region Syddanmark. De mellemliggende år har givet ham tid til at reflektere over den politiske udvikling i Danmark. Også i dag, i avisen Danmark, hvor han gør sig tanker over tre temaer, som har ligget ham på sinde i 2018: