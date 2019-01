Tre meninger om geografisk ulighed i indkomst

Mads Lundby Hansen, cheføkonom i den liberale tænketank Cepos:- Den udvikling, som beskrives i AE's analyser, anser jeg overhovedet ikke som noget problem. Når selv de kommuner med den laveste gennemsnitsindkomst pr. borger stadig har oplevet en indkomstfremgang på 10-15 procent, er det ikke noget problem, at indkomsterne er steget betydeligt mere i kommuner, hvor indbyggerne tjener flere penge. Det er en succeshistorie, at alle kommuner har haft et betydeligt velstandsløft. Jeg er uenig i, at det kan bruges til at argumentere for mere udligning. Der bliver allerede udlignet for meget, og det skader kommunernes incitament til at skabe vækst. Det, jeg kan forslå, som vil gavne yderkommunerne, vil f.eks. være at fjerne registreringsafgiften på biler. Det vil gøre det mere attraktivt at bo et stykke væk fra de store byer. Man kan også give kommunerne muligheder for at åbne for opførelse af store hypermarkeder, som vi kender fra Sverige.



Kim Ruberg, formand for organisationen Balance Danmark (tidligere Danmark på Vippen):



- Pengene koncentrerer sig omkring København, fordi resten af Danmark betaler i omegnen af 30 milliarder netto om året til hovedstaden blandt andet i form af statslige arbejdspladser og afledte effekter. Det betyder, at alt stiger derovre - lønninger, huspriser, og i resten af landet giver det pengemangel. Det skyldes ikke, at de er mere dygtige eller produktive, men at vi har en alt for stor centralisering. Vi skal støtte de områder, der skaber værdierne i form af eksport, og det kan vi bl.a. ved at sprede uddannelserne og staten til hele landet og få lavet en udligningsordning, som sikrer, at man overalt i Danmark har nogenlunde samme muligheder for at have samme levestandard.



Hans Thor Andersen, forskningschef i Statens Byggeforskningsinstitut og koordinator på et europæisk forskningsprojekt om geografisk ulighed:



- Der er en tydelig forskubbelse i indkomstfordelingen i Danmark, og den er accelereret de senere år. Konsekvenserne af ulighed kan være en bedre, sikrere opvækst, bedre uddannelse osv. alt efter, hvor man vokser op. Dem med høje indkomster, bedre uddannelser og høje indkomster koncentrerer sig omkring hovedstaden og enkelte andre steder, og så bliver det ringere derudefter. Der er en grænse for, hvor meget man kan gøre med udligning. Jeg har boet i Søllerød, hvor det på et tidspunkt var sådan, at fik kommunen 100 kroner ekstra i kassen, skulle den aflevere 101 kroner til udligning. Så giver det ikke mening at få flere indtægter. Det virker også som ulandshjælp - det er almisser, men ændrer ikke på forskellene. Der skal noget andet til. Man kan måske gøre noget ved uddannelsesniveauet. Det er meget sigende, at det går bedst i Danmark omkring universitetsbyerne. Ikke, at hver kommune skal have et universitet, men ingen siger, det skal være fordelt som nu.