Vi skal ha' en snak om det, der er nødvendigt - og det, der ikke er det

På kant: Ambitionerne for den grønne omstilling er store for den ny regering. Det er positivt, men der er dog en ting, jeg ikke forstår ved hele den her klimasnak.

Da nærværende avis præsenterede, hvad klimaambitionerne ville betyde, hed det: Du kan flyve lige så meget, du vil, da CO2 i luftrummet ikke regnes med i det nationale regnskab. Det svarer i grove træk til, at jeg tømmer bøtten med kemikalier ind over hækken til naboen - så er det ikke længere min forurening.

Vi synes, det er synd for os, når der kommer flygtninge og emigranter til Europa, men vi synes også, det er synd for os, hvis vi skal undvære juleferien i Thailand eller krydstogtet i Caribien. Men vi må gøre mest muligt for at bevare livsgrundlaget for mennesker rundt om på kloden, hvis vi skal undgå massemigration og kaos på grund af klimaforandringer og miljøproblemer.

Hvis jeg ikke har mange penge i min husholdningspung, og jeg står ved bageren, så køber jeg jo ikke kager, men rugbrød. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er på samme måde, vi angriber kampen for at passe på kloden. Det er ikke bare klimaet, der lider overlast ved vores levevis; det gør naturen og miljøet også. Der er ikke ressourcer nok til menneskers grådige hærgen. Mad, rent drikkevand, opvarmning og muligheden for at kunne tranportere os for at passe de daglige gøremål må være det væsentligste, uanset hvor man bor på kloden, og det er klart det batter med bæredygtige løsninger der.

Men lad os også turde snakke om luksus og overforbrug, om varer, affald og turister, der transporteres over uhensigtsmæssigt lange afstande og forbrugsgode,r der ikke kan repareres og alt for megen plastikjuks.

Jeg tror ikke på en bedre fremtid for kloden uden betragtelige forandringer af vores levevis. Det haster med brede internationale aftaler, der må kunne findes en bedre balance og fornuft i tingene.

Vi skal turde at gøre op med grænseløsheden.