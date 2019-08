Vi lever på kredit

År efter år lever vi på kredit, og det går ikke i længden. Allerede 29. juni havde jordens befolkning brugt ressourcer fra landjorden og havene, som om vi var ved årets afslutning. Internationalt kaldes dagen for "Earth Overshoot Day", og den falder tidligere og tidligere. Sidste år mødte vi snoren 1. august.

Global Footprint Network har gennem 20 år beregnet, hvornår årets ressourcer slipper op, og dengang faldt dagen på 29. september. Nu møder vi "deadline" - ja, det må være det rigtige ord - to måneder tidligere. Fra den dato lever vi naturmæssigt på kredit resten af året.

Vi tærer så hårdt på jorden, at der skal 1,7 klode til for at dække rovdriften. Men Danmark går vel foran med et grønt og bæredygtigt forbrug? Sådan kan vi jo godt lide at tænke om os selv. Men hvis hele verden havde et forbrug som danskerne, skal vi bruge fire jordkloder.

Det kræver et stærkt politisk lederskab og en koordineret international indsats, hvis vi skal rette op på den nedadgående dødsspiral som både natur, miljø og klima er ude i.

Vi skal både trække i bremsen, udvikle ny teknologi og lægge vores forbrug om, så menneskers økologiske fodaftryk bliver langt mindre. Rigdom er ikke det samme som at forbruge mest muligt, men at kunne give en jordklode i balance videre til vores børn. Der findes ingen Planet B.