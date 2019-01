Vestjyder får flest ledige tilbage i job

Ledigheden er ifølge Danmarks Statistik faldet med en tredjedel fra november 2012 til november 2018. Helt præcist viser statistikken et fald på 54.102 personer til 105.530 ledige i den næstsidste måned af 2018. Tallene er gjort op i såkaldt bruttoledige, så det dækker reelt over flere berørte. Procent-mæssigt er faldet gået fra 6 til 3,9 i sæsonkorrigeret udgave.

Tre årsager til fremgang

Arbejdsgiverorganisationen har gransket udviklingen i ledigheden siden 2012, og ifølge Steen Nielsen har fremgangen i beskæftigelsen tre årsager, og det er dejligt for en stribe brancher, hvor arbejdsgiverne sukker efter arbejdskraft.

- De ældre medarbejdere har en stor del af æren for fremgangen i beskæftigelsen. Uden forhøjelsen af efterlønsalderen for fem år siden havde vi ikke kunnet realisere den fremgang. En anden faktor er udenlandske medarbejdere, som vi har haft brug for, og den sidste er, at ledigheden er faldet med 54.000 siden 2012, lyder analysen fra Steen Nielsen.

Men de regionale forskelle er markante. Nordjylland og Østjylland hænger i bremsen i forhold til at udnytte opsvinget med et fald i ledigheden på 26 procent, mens virksomheder, jobcentre og ledige i det vestlige Jylland altså med faldet på 41 procent siden finanskrisen begyndte at slippe sit tag i dansk økonomi i 2012.

- Fremgangen er fin over hele landet med et generelt fald i ledigheden på en tredjedel over seks år. Vest- og Sydjylland går bedst sammen med Fyn, og her er det de private virksomhederne, som trækker fremgangen, siger Steen Nielsen.