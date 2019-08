Venstre-veteran om Løkke: Enhver fjerkræavlerformand var gået forlængst

Hvor stor betydning har baglandet i Venstre?

- Det er meget vigtigt, og da jeg kom ind i partiet i 1967, var vi meget optaget af at have mange lokale vælgerforeninger. Det var baglandets mulighed for at følge med i, hvad der foregik på Christiansborg og politikernes mulighed for at drøfte emner med baglandet. Dermed var politik ikke kun noget, der foregik i medierne, men noget man selv var en aktiv del af og kunne påvirke.

Er den nuværende uro udtryk for manglende kontakt mellem bagland og partitop?

- Ja. Og netop baglandet i Midt- og Vestjylland, der vil vælte ledelsen, er stærkt, fordi her stadig er mange lokale foreninger. Dermed har de også mange delegerede, når der skal stemmes om formand på landsmødet. Modsat er mange foreninger nedlagt på Fyn og samlet i større kommuneforeninger.

Kommuneforeningsformændene samles lørdag i partiets hovedbestyrelse, hvor Løkke skal kæmpe for sit formandsliv. Hvor vigtigt er mødet?

- Det kan få skelsættende betydning, og det er meget klogt, hvis de fynske kommuneforeningsformænd har været i tæt kontakt med deres bagland og ved, hvad de vil på hovedbestyrelsesmødet. Her er cirka 130 medlemmer, og i en så stor forsamling er det let at miste slagkraft og lade sig styre.

Foreningsformændene har ofte ikke selv været lokal- eller landspolitikere. Er det rimeligt, at de nu kan afgøre, hvem der skal være leder af det største borgerlige parti og statsministerkandidat?

- Ja. De er valgt på en generalforsamling og har fuld folkelig legitimitet. Derfor er de med i hovedbestyrelsen. Det spændende bliver, om de tør stille et mistillidsvotum til Lars Løkke. Han er snu og har sagt, at han ikke vil trække sig, men lade landsmødet træffe afgørelsen.

Er det, vi nu ser i Venstre, en chance for at få flere medlemmer og aktive i vælgerforeningerne, fordi det er tydeligt, at de har magt, når der skal vælges formand i partiet?

- Nej. Det er et ulykkeligt og uskønt det, der foregår. At et bagland har følt sig nødsaget til at mødes og melde ud i offentligheden. Det skyldes, at de blev overrendt ved formandsopgøret i Odense i 2014, og nu samler de styrke for ikke at blive underløbet igen.

Hvad er dit ønskescenarie?

At vi havde en formand, der havde lugtet lunten og trukket sig efter valget. Så var han blevet klappet ud. Men i stedet for at have en fornemmelse af, hvad der rører sig i baglandet, baserer partierne sig på fokusgrupper i forsøget på at få vælgere, og det har mindre betydning at være medlem af et parti. Da Løkke foreslog at fjerne de folkevalgte i regionsrådene, var det også et anslag mod Venstres dna. På samme måde som da mange folkevalgte forsvandt med kommunalreformen. Det er årsag til en del af den modstand, vi ser fra baglandet. Nu bliver Løkke så slæbt igennem sølet, fordi han bliver ved og ved. Enhver fjerkræavlerforeningsformand var gået forlængst, når medlemmerne ikke bakker op.