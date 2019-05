Venstre satser på EU som løfteraket

Lars Løkke Rasmussen vil give den som statsmand i valgkampen og håber på, at valget til Europa-Parlamentet kan booste Venstre til et bedre Folketingsvalg. Men det er ikke uden risiko. Folkedybets forståelse for at skulle til stemmeurnerne to gange på ti dage er ikke nødvendigvis så stor, som politikerne tror.

Der er blevet gættet og gættet. Men ingen ramte valgdagen. Noget der givetvis har frydet Lars Løkke Rasmussen kosteligt.

Kommentatorkøbing havde låst sig fast på, at folketingsvalget enten ville blive slået sammen med valget til Europa-Parlamentet den 26. maj, eller at statsministeren ville trække det til det yderste. Altså den 17. juni. Men i stedet endte vi midt i mellem. Grundlovsdag den 5. juni.

Udadtil begrundede Lars Løkke Rasmussen fravalget af et dobbeltvalg med, at han ikke ville ødelægge EP-valget, der ellers ville drukne i indenrigspolitik. Og det er sikkert rigtigt, at han som udgangspunkt har det sådan, men havde venstreformanden vurderet, at det ville have gavnet hans muligheder for genvalg at slå de to valg sammen, så havde han gjort det.

Den egentlige årsag til, at vi ikke får et dobbeltvalg, virker i stedet til at være, at Lars Løkke Rasmussen håber, at Europa-Parlamentsvalget kan komme til at agere løfteraket for Folketingsvalget.

Venstre fik et forfærdeligt valg til Europa-Parlamentet for fem år siden. Kun 16,7 procent af danskerne stemte på partiet, der havde Ulla Tørnæs som spidskandidat.

En del af årsagen til dette var, at valget lå midt i oprulningen af Lars Løkke Rasmussens sager om partibetalt undertøj og rejser på 1. klasse.

Her fem år efter fylder Løkkes sager ikke længere i medierne, og Venstre stiller med et væsentligt stærkere kandidatfelt end sidste gang. Forventningerne i partiet er, at Morten Løkkegaard og Søren Gade kan sikre Venstre en markant fremgang. Også alene af den årsag, at Dansk Folkepartis stemmesluger Morten Messerschmidt ikke genopstiller.

Og det er her, folketingsvalget kommer ind i billedet. I Venstre håber man, at et godt valgresultat til Europa-Parlamentet kan smitte af på valget til Folketinget. At man så at sige kan ride videre på en bølge.

Det er også derfor, at de to valg bliver nødt til at ligge relativt tæt på hinanden, hvilket i sig selv afslører, at hensynet til EP-valget så heller ikke er større. Havde Løkke valgt den 17. juni som valgdag, kunne man nemlig frygte, at begejstringen ville nå at aftage.

Konsekvensen af at have de to valg så tæt på hinanden bliver, at de to valgkampe bliver blandet godt og grundigt sammen. Og det er altså helt efter planen. Det antydede Løkke mere eller mindre selv, da han motiverede udskrivelsen af valget på Folketingets talerstol.

- Opbrud kalder på samling, rystelser fordrer stabilitet, usikre tider kræver et erfarent, robust og ansvarligt lederskab, fortalte statsministeren med synlig reference til sig selv.

Det har længe været tydeligt, at Løkkes oplevelse er, at danskerne er bekymrede. Bekymrede over Trump, Putin, terror, Brexit, klimaforandringer og yderliggående politiske partier i Danmark. Der er med andre ord efterspørgsel efter en sikker hånd på rattet.

Det giver sig selv, at Lars Løkke Rasmussen her mener, at han har en fordel som siddende statsminister. Han er statsmand. Det er Mette Frederiksen ikke. Logikken i Venstre synes derfor at være, at det er til Løkkes fordel, at der bliver talt så meget EU - og dermed udenrigspolitik - som muligt, da det er hans hjemmebane.

Vi har dog stadig til gode at se, om vælgerne rent faktisk også er lige så bekymrede, som Løkke oplever. Det er set før, at statsministre forveksler egne bekymringer med vælgernes.

Tommelfingerreglen i dansk politik er da også, at folketingsvalg afgøres af indenrigspolitik og ikke udenrigspolitik. Det er svært at se, at danskernes bekymring over amerikanske og russiske præsidenter skal overtrumfe, hvad de mener om sundhed, pensionsalder, klima og udlændinge.

Det er ligeledes uafklaret, om alle Venstres tanker om løfteraketter giver mening i virkeligheden. Det er, som tidligere nævnt, ikke uden risiko at afholde to valg så tæt på hinanden.

Politikerne kan tale nok så meget om vigtigheden af, at valget til Europa-Parlamentet ikke druknes i folketingsvalg, og at demokrati koster penge. Men om de argumenter bider på folkedybet, er et åbent spørgsmål.

Danskerne er grundlæggende rationelle mennesker, der slår til på et godt tilbud, når de ser det. Og at få to valg til næsten et valgs pris, det ligner til forveksling et godt tilbud.

Men om danskernes eventuelle irritation over dette sætter sig i valgresultatet eller stemmeprocenten, det er spekulativt. Det finder vi først ud af den 5. juni. Valgkampen er i gang. Rigtig godt valg.