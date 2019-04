Venstre-folk meldt til politiet: Bekymret Britt Bager får støtte fra baglandet

Sag om anonyme donationer til Marcus Knuth og Britt Bager, Venstres politiske ordfører, fortsætter. Britt Bager får fuld opbakning fra baglandet i Djurskredsen, men hun er bekymret for, at sagen vil præge hendes kommende valgkamp.

Politik: Enhedslisten politianmelder Venstres Britt Bager og Marcus Knuth efter sager om anonyme donationer til at føre valgkamp. Det sker i kølvandet på udtalelser i Politiken, hvor to juraprofessorer kalder partistøtten, som Venstres Britt Bager og Marcus Knuth brugte i den seneste valgkamp, for direkte ulovlig. Ifølge Enhedslisten skal der være åbenhed om de politiske pengestrømme. - Alt for mange gange har vi set partier som Venstre, der gennem lyssky finter og fiduser omgår loven om partistøtte. Statsministeren siger, at Venstre overholder loven. Nu har vi to juraprofessorers ord for, at det, Britt Bager og Marcus Knuth har foretaget sig, er ulovligt. Så kan jeg ikke bare lade stå til, og derfor har jeg netop indgivet en anmeldelse til Østjyllands Politi af Britt Bager. Vi har simpelthen brug for, at politiet tager sagen op, så myndighederne kan slå fast, om Venstre har brudt loven, siger Nikolaj Villumsen, folketingsmedlem valgt for Enhedslisten i Østjyllands Storkreds.

Der er ingen, som har udtrykt mistillid til Britt Bager overfor mig. Mogens Høeg Hørning, Venstre i Djurskredsen

Sagen og reglerne Ifølge loven skal partier og politikere offentliggøre identiteten på donorer, som giver mere end 20.000 kroner i støtte.



Det er kommet frem, at Venstre-politikerne Marcus Knuth og Britt Bager i 2015 førte valgkampe, hvor enkeltpersoner bidrog med donationer til en samlet værdi over 20.000 kroner.



Britt Bagers valgkamp i 2015 hvilede på blandt andet fem donationer på hver 20.000 kroner fra selskaber, som var ejet af den samme person. Det blev ikke indberettet.



I Marcus Knuths valgkamp indgik der donationer på ca. 40.000 kroner fra to selskaber ejet af samme erhvervsmand. Det blev ikke indberettet.

Foto: Annelene Petersen 1. viceborgmester Claus Wistoft (V) fra Syddjurs Kommune er her i selskab med blandt andre folketingsmedlem Britt Bager. Ifølge Claus Wistoft handler politianmeldelsen af Britt Bager mest om valgkamp og politik. Arkivfoto: Annelene Petersen

Bekymret Britt Bager Politianmeldelsen tager afsæt i en sag om anonyme politiske donationer til Britt Bagers og Marcus Knuths seneste valgkampe. Donationer over 20.000 kroner skal offentliggøres. Men ved at sprede donationer ud over flere forskellige selskaber kan donorer holdes anonyme, og i valgkampen for fire år siden modtog Britt Bager samlet 100.000 kroner fra fem forskellige selskaber med samme person som ejer. Det udløser Enhedslistens politianmeldelse. Ved seneste folketingsvalg blev Britt Bager valgt i Favrskovkredsen, hvor hun fik 7306 personlige stemmer. Siden er hun skiftet til Djurskredsen, og politianmeldelsen samt de seneste måneders debat om donationerne giver stof til eftertanke. - Folketingsvalget er meget tæt på, og det store fokus på sagen om donationerne giver naturligvis anledning til bekymringer i forbindelse med min valgkamp. Jeg vil snakke om Venstres politik med vælgerne - og ikke de grundløse anklager. Det er vigtigt at understrege, at jeg ikke som person har modtaget bidragene. Det har min daværende kreds, understreger Britt Bager, der siden maj 2018 har haft posten som politisk ordfører for Venstre.

Baglandet bakker op I Britt Bagers bagland på Djursland er der stor tillid til politikeren. Kredsbestyrelsen for Djurskredsen i Venstre følger med i sagen, men medlemmerne har ikke set grund til at samles for at drøfte situationen. - Det er naturligvis svært at gisne om sagens konsekvenser ved det kommende folketingsvalg. Men jeg tror, at den bliver betydningsløs. Der er ingen, som har udtrykt mistillid til Britt Bager over for mig, fortæller formand Mogens Høeg Hørning fra Venstres bestyrelse i Djurskredsen i Østjyllands Storkreds. I Syddjurs Kommune vurderer 1. viceborgmester Claus Wistoft (V), at der er masser af valgkamp og politik i sagen om Britt Bager og donationerne fra fem forskellige selskaber med samme ejer. - Hele denne sag er politisk motiveret. Enhedslistens formål med politianmeldelsen kan kun være at svække Venstre og Britt Bager i forbindelse med valget. Jeg er overbevist om, at langt de fleste vælgere gennemskuer det, vurderer Claus Wistoft, der også er tidligere borgmester i Syddjurs.