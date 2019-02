Vejarbejde var ikke afspærret: Dorthe faldt i 1,5 meter dybt hul og brækkede foden

I januar faldt Dorthe Due i et hul i vejen, der ikke var spærret ordentlig af. Hun brækkede foden. Tirsdag kom hun forbi endnu et gravearbejde, hvor der ikke var tilstrækkeligt afspærret, og det fik hende til at tage affære.

- Det blæste ret voldsomt. Men det er ikke godt nok, at der ikke er afspærring, fordi det blæser. Jeg mener jo nok, at sådan nogle afspærringer skal være lavet, så de kan holde til blæsevejr, fastslår Dorthe Due.

Den eneste tilbagemelding, hun fik, var fra forsyningen, der var kede af, hvad der var sket. De forklarede, at den manglende afspærring skyldtes blæsevejret, og at de ikke kan holde øje med afspærringerne konstant.

Efter uheldet kontaktede Dorthe Due både Kerteminde Kommune, Kerteminde Forsyning og Entrepenørgården Munkebo A/S, der står for arbejdet.

- Gudskelov havde jeg min telefon, og min datter var hjemme ved mig, så jeg kunne ringe ind til hende og bede hende om at komme ud. Og så rendte hun over til en nabo, som havde en stige, jeg kunne bakse mig op af med min brækkede ankel og ribben. Og så kørte vi direkte til skadestuen, fortæller hun.

En brækket ankel og flere bøjede eller brækkede ribben. Det var dommen, Dorthe Due fik på skadestuen efter, at hun den 14. januar faldt i et hul i vejen lige uden for sit hus i Drigstrup, hvor Kerteminde Forsyning i øjeblikket graver for at renovere ledningsnettet.

Over 100 delinger på facebook

Dorthe Due skal have en skinne på benet i seks uger og har desuden mange smerter. Derfor gjorde det hende ekstra gal i hovedet, da hun tirsdag opdagede endnu et stykke vej, der var gravet op, hvor der ikke var tilstrækkelig afspærring.

- Det er jo ikke noget, jeg sådan går og holder øje med. Men det er jo klart, at efter jeg faldt ned, er jeg begyndt at være mere opmærksom.

Hun var netop kommet fra et lægebesøg, da hun kørte forbi et hul, der ikke var spærret af, og hvor der ingen entrepenører var i sigte.

- Så blev jeg så rasende, for man kan da ikke bare køre fra sådan et hul. Nu kender jeg ikke reglerne, men jeg er da sikker på, at sådan noget skal være spærret af, når man ikke arbejder der. Der kan jo også komme børn cyklende, og bum, så lander de dernede, siger Dorthe Due forarget.

- Det kan godt være, det skal være spærret af, når de tager hjem. Men en ulykke kunne ligeså godt ske i løbet af dagen, hvis de ikke er der. Det kan ikke være meningen, at man bare kan køre fra sådan noget.

Hun valgte derfor at ringe til politiet for at finde ud af, hvad hun skulle gøre. Her fik hun at vide, at hun skulle kontakte kommunen, og kommunen sendte hende videre til forsyningen.

Hun valgte at skrive en mail til trafik og anlæg i kommunen, og hendes datter lavede et facebook-opslag, der blev delt over 100 gange. For som Dorthe Due selv siger:

- Hvis der havde været en ordentlig afspærring, så var jeg nok gået ind i den. Og så var jeg ikke trådt ned i hullet.