Op til otte døgn

En valgplakat er i øvrigt defineret som "en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 kvadratmeter, skriver Økonomi- og Indenrigsministeriet på dets hjemmeside. Ønsker man at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der således stadig søges om tilladelse hertil hos den pågældende vejmyndighed

Af ministeriets hjemmeside fremgår det også, at valgplakaterne skal være påhæftet kontaktoplysninger, så man kan få fat på rette vedkommende, hvis plakaterne hænger ulovligt. Det gør de eksempelvis, hvis de på en lygtepæl hænger lavere end 2,3 meter.

Og hvornår skal de så fjernes igen? Så hurtigt som muligt, mener mange, men reglerne tillader trods alt, at de hænger der op til otte døgn - ved døgnets udgang - efter valget. Dermed får de loyale frivillige lige har chancen for at komme sig over sejren eller nederlaget.

De mere specifikke regler for, hvor valgplakaterne må hænge - og hvor de absolut ikke må - kan findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.