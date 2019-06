Efter en lovændring i december sidste år har omkring 1900 personer under værgemål også ret til at stemme. I Danmark bor der godt 435.000 personer med udenlandsk statsborgerskab, som ikke kan stemme til valget.

Ved partiliste har partierne i højere grad mulighed for at præge, hvem de foretrækker som spidskandidater til at komme i Folketinget. Partiernes kandidater er opstillet i en prioriteret rækkefølge, hvilket Enhedslisten har valgt at gøre til valget, på nær i Bornholms Storkreds. Får en kandidat længere ned på listen et godt personligt valg, er det muligt at sprænge partilisten.

Partierne kan selv vælge, om de vil opstille deres kandidater som sideordnede eller som partiliste. De fleste af partierne stiller med en prioriteret sideordnet opstilling, hvor partierne selv vælger, hvordan rækkefølgen på deres kandidater i hver valgkreds skal fremgå på stemmesedlen. Det personlige stemmeantal får betydning for, hvilke kandidater i hver valgkreds der kan få et folketingsmandat.

5 Kan partierne indgå valgforbund?

Nej, modsat ved kommunal- og europaparlamentsvalg kan partierne ikke indgå et valgteknisk samarbejde for at minimere stemmespild eller maksimere muligheden for ekstra mandater. Det kan betyde, at stemmer på partier, som ryger under spærregrænsen, ikke får indflydelse for sammensætning af Folketinget.

Det største antal stemmespild var ved et folketingsvalg i 1971, hvor fire partier (Kristeligt Folkeparti, Retsforbundet, Venstresocialisterne og Danmarks Kommunistiske Parti) til sammen fik 6,7 procent af stemmerne, uden at nogen af dem kom over spærregrænsen.