Inden for de kommende uger skal vi til folketingsvalg. Datoen er endnu ikke meldt ud, men alligevel mener mange, at politikerne allerede har været i valgkamp længe. Så hvad skal vi egentlig med valgplakater i lygtepælene og debatter i bedste sendetid, når politikerne er tyvstartet? Jo, først og fremmest skal vores synspunkter skærpes, fordi vi har en tendens til at blive mere fokuserede, når valget først er udskrevet.

Valgkamp: Danmark går snart til valg. Ja, måske faktisk to på samme tid. For 26. maj skal vi stemme til europaparlamentsvalget, og måske trykker statsminister Lars Løkke Rasmussen på folketingsvalgknappen, så vi også skal stemme om de 179 pladser i det danske parlament denne dag. Under alle omstændigheder skal folketingsvalget holdes senest 17. juni i år. Da er det nemlig fire år (minus én dag) siden, at Lars Løkke Rasmussen tog nøglerne til Statsministeriet tilbage fra Helle Thorning-Schmidt en sommeraften.

Her i 2019 hedder Lars Løkkes oppositionsmodstander Mette Frederiksen. De to holdt den 31. marts noget, der sjældent er set. En statsministerkandidatdebat på direkte tv en søndag aften i "fredstid", som perioderne imellem folketingsvalgene ofte betegnes. Det sætter kun en stor og fed valgstreg under, hvad politiske klogeåger og besserwissere har sagt længe: Valgkampen er i fuld gang og har været det i flere måneder. Ja, faktisk vil mange politiske kommentatorer pege på, at vi i vores moderne verden konstant er i valgkamp.

Men hvorfor skal vi så overhovedet til at holde én af de gode gammeldags med plakater i lygtepælene og klappepølser ved debatterne i landets sportshaller?

- Når den egentlige valgkamp går i gang, og statsministeren trykker på knappen, sætter vælgerne i mentalt galop og går endnu mere op i de politiske kampe. De seneste valg viser, at de fysiske valgkampe rent faktisk kan flytte noget. I 2011 så vi, at Lars Løkke kom i omdrejninger hen mod slutningen af valgkampen og flyttede virkelig meget, selv om han endte med at tabe til Helle Thorning-Schmidt. Det samme skete så i Thornings lange valgkamp i 2015, da hun var tæt på et reelt comeback, fordi hun flyttede tusindvis af stemmer, siger tidligere minister, chefredaktør og i dag politisk kommentator Hans Engell.

Ren tyvstart

Når en valgkamp går i gang, sættes dansk politik altså i et andet gear. Det sker, fordi vælgerne bliver mere interesserede i, hvor deres stemme skal falde, mens politikerne kun tænker på én ting: Stemmemaksimering.

- De store partilederopgør påvirker vælgerne, og derfor er det logisk, at den her valgkamp nærmest er tyvstartet. Partierne er gået ind i den på en måde, vi ikke har set før, mens Løkke og Frederiksen har hængt på gader og stræder længe og jo lige netop haft en debat, inden vi reelt er gået i gang. Og de læser helt bestemt også, hvordan målingerne har været efter den, siger Hans Engell og peger dermed på noget, der har fået en kolossal stor plads i den politiske bevidsthed i de senere år:

- Vi får konstant meningsmålinger, og når den politiske temperatur måles så ofte, skaber det en atmosfære af valgkamp. Sammen med de sociale medier har det givet politik en mere markant placering i danskernes hverdag. Interessen er stor, og det samme viser valgdeltagelsen sig jo altid at være, siger han.

Vi lærer af målinger

Men er det overhovedet godt for vores demokrati, at vi går lige så meget op i partiernes popularitetsplacering som i deres holdninger? For hvis meningsmålingerne næsten overskygger den førte politik, står vi vel med et decideret indholdsproblem. Så bør man ikke fjerne meningsmålingerne fra valgkampen - især når de har vist sig at ramme skævt sommetider - og i stedet tale og skrive om mere presserende emner?

- Jeg ved ikke, om meningsmålinger er gode for demokratiet, men de lærer i hvert fald borgerne om, hvad andre borgere mener, siger valgforsker Frederik Hjorth fra Københavns Universitet, som dog også godt kan se, at den politiske debat måske mere kommer til at handle om proces frem for indhold:

- Det er vigtigt at forstå de politiske strømninger i tiden, men det skal naturligvis vejes op imod, om man mister noget på indholdssiden. Dog hælder jeg mest til, at man ikke må forbyde meningsmålinger, for de vil under alle omstændigheder altid være der, og hvis de ikke er frit tilgængelige, er det kun politiske aktører eller pengestærke interesser, der vil få glæde af dem. Og det kan jo ikke være at foretrække.

En stor del af den politiske dækning herhjemme handler imidlertid om, hvornår statsministeren udskriver valg, mens flere meningsmålinger spørger til, hvornår danskerne tror, de skal stemme. Men ifølge Frederik Hjorth er dette ikke målingernes skyld, men snarere mediernes:

- Det er rigtigt, at der er flere målinger end tidligere, og jeg vil også tro, at der er flere politiske kampagner. Men det er også, fordi folk efterspørger det, og så det jo op til medierne at videregive den vigtige information med de rette perspektiver.

Stemmesedlen som tipskupon

Flere og flere digitale eksperter peger i den henseende på, at mediernes store problem i den nye medievirkelighed, hvor mange lige så gerne får information fra deres Facebook-feed som fra aviserne, er, at personfikseringen har taget overhånd. Den fiksering har også sneget sig ind i valgkampene.

- Det er Løkke mod Frederiksen, Tulle mod Vermund, Olsen Dyhr mod Samuelsen, siger Hans Engell, der dog ikke mener, at det kan undgås:

- Det er en udvikling, du ser over hele verden, og det er i høj grad et udtryk for, at vi ikke længere slås om to forskellige samfundssystemer. Der er en midte, og der er kun en lille forskel på den ene og den anden regering, men vi oplever den mest igennem de personer, vi kan identificere os med.

Det behøver imidlertid ikke være noget stort problem, mener Frederik Hjort. For valgkampenes dynamik vil aldrig blive erstattet af hverdagens diskussioner, der ofte er fyldt af støj og et for snævert fokus:

- Det er godt, at vi har valgkampe, for almindelige vælgeres politiske fokus er større i den periode. Valgkampene har den fordel, at de skaber intense diskussioner, og det betyder, at vælgernes opmærksomhed og interesse bliver skærpet. Derfor kan man heller ikke sige, at vi er i valgkamp hele tiden, for valgkampe over nogle uger, som vi kender det i dag, betyder faktisk noget.

Eller som Hans Engell udtrykker det:

- Poul Schlüter sagde engang, at vælgerne brugte deres stemmeseddel som en tipskupon imellem valgkampene, men fandt tilbage til deres stemme, når der var valg. I dag er det bare sådan, at det kun er tre procent af danskerne, der er medlem af et parti, og det vil så også sige, at der er 97 procent, som bør være lettere at flytte. Det kan valgkampene i høj grad være med til