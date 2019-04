Den 28-årige forsøgte uden held at skjule sig selv, en stjålen campingvogn og to stjålne biler på Herborg Søcamping. Men han gjorde regning uden vært. Foto: Herborg Søcamping

28-årig tyv og voldsmand forsøgte at gemme sig på Herborg Sø Camping, hvor han dog skilte sig ud fra resten af beboerne.

HERBORG: Hvis man vil gemme sig for politiet, skal man ikke gøre det på mindre campingpladser og feriesteder. Det forsøgte en litauisk tyvebande for halvandet år siden i Hee, og forleden gjorde en 28-årig mand fra Esbjerg det samme på Herborg Søcamping. Også uden held, for campingpladsens ejer Niels Christian Keseler undrede sig gevaldigt over manden. - Jeg synes, det virkede noget mistænkeligt. Han sov til langt op på formiddagen og holdt sig inde i hele tiden. Normalt går vores gæster ned til søen og nyder det. Hvis man har rent mel i posen, er man jo ikke bange for at komme ud af campingvognen, fortæller Niels Christian Keseler. Den 28-årige, der i forvejen var eftersøgt af politiet, fordi han for nylig har brækket armen på en mand på Ravnemosevej i Aulum med en økse, ringede søndag og fortalte Niels Christian Keseler, at han og kæresten havde fået arbejde i Videbæk og manglede et sted at bo.

Rod med pladerne De kom mandag med en campingvogn og en tysk indregistreret forhjulstrukken sølvgrå Mercedes. - Alarmklokkerne begyndte allerede at ringe over de tyske plader, så jeg fik ham registreret, fortæller Niels Kristian Keseler. Manden betalte desuden forud, så campingejeren lod i første omgang sagen ligge. Men mistanken blev ved med at gnave, så han tog nogle fotos af campingvognen og bilen. Da der torsdag ankom en stor BMW, ligeledes på tyske plader, som den 28-årige forsøgte at gemme bag campingvognen og det oppustelige fortelt, valgte han at kontakte politiet. - Da politiet tjekkede nummerpladerne, stemte det ikke overens. BMW'en havde samme plader som campingvognen, fortæller Niels Kristian Keseler.

Børn var nysgerrige Kort tid efter kom der ikke færre end tre politibiler, heriblandt en hundepatrulje, til campingpladsen. Det vakte lidt opstandelse i Herborg, og de lokale børn fik sig en på opleveren. - De synes, det var ligesom i fjernsynet med alt det politi, selvom politifolkene bare fortalte, at de var i gang med at træne deres hunde, da de gik rundt i skoven, fortæller Niels Kristian Keseler med et smil. Den 28-årige blev anholdt. Udover at han var efterlyst for overfaldet på sin kærestes ekskæreste i Aulum, viste det sig, at de to tyske biler er meldt stjålet af Syd- og Sønderjyllands Politi, ligesom campingvognen var stjålet.

Ros til campingejer Hos politiet i Herning fortæller politikommissær Bent Smedegaard, at den 28-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag. - Han bliver sigtet for grov vold og for brugstyveri af værdifulde biler og campingvogn. BMW'en har en værdi af 500.000 kroner og campingvognen koster vel 150.000 kroner, fortæller Bent Smedegaard. Mens BMW'en og campingvognen af mærket Hobby nu holder ved politigården i Herning, så er det uvist, hvor den sølvgrå Mercedes er blevet af. Den er efterlyst og har registreringsnummeret SL CM 2307. Bent Smedegaard glæder sig over, at der blev slået to fluer med et smæk ved anholdelsen af den 28-årige og har i øvrigt stor ros til Niels Kristian Keseler for at være opmærksom og kontakte politiet.