Vær et forbillede, ikke en karklud: Mand dig op, mand!

På kant: Jeg holder af at sidde på en bænk her i ferien og blot betragte mennesker passere forbi. Her ser jeg ofte kvinder på Christianiacykel med et, to eller tre børn i en kasse monteret på bagagebæreren foran.

Nogle børn sidder stille og nyder farten, mens andre børn tér sig så tosset, at tanken uundgåeligt melder sig: Hvor er den mand, der kan sætte den unge på plads! Ikke at kvinder ikke kan gøre det, men det er nu en gang nemmere at opdrage børn, når man er to om det.

Ja, hvor er mændene egentlig henne? Ligger de i teltet og snorksover, drikker de bajere med kammesjukkerne, eller er de totalt fraværende - læs: uansvarlige - og lader deres kæreste eller kone tage sig af børnene selv?

Jeg ved det naturligvis ikke, men jeg støder på det oftere, end jeg bryder mig om. Jeg er klar over, at der kan være konflikt, separation og skilsmisse på spil. Men det forhindrer vel ikke manden i at være der for børnene? Det er efter hånden mere reglen end undtagelsen, at mænd smutter fra deres kvinder og børn - enten mentalt foran skærmen eller helt fysisk ved at forlade dem og lade kvinden alene om opdragelsen.

Til de mænd har jeg kun ét budskab: Mand jer dog op! Stå sammen med din kvinde. Og vær forbillede for dine børn.